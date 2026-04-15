Hackean Booking.com y filtran datos de reservas usuarios.

La popular empresa de viajes, Booking.com, confirmó que la información de reservas de sus usuarios fueron accedidos por terceros no autorizados.

Booking.com fue hackeada y datos de usuarios se filtran

Mediante un comunicado, Booking.com informó a sus usuarios que fue hackeado y que terceros habrían accedido a información asociada con datos de sus reservas.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, los datos que se filtraron de Booking.com serían:

Nombres

Correos electrónicos

Números de teléfono

Direcciones

Detalles de reservaciones

Hackean Booking.com y filtran datos de usuarios (Especial)

Con dicha filtración, los cirberdelicuentes podrían realizar campañas de phishing.

Es decir que los usuarios podrían recibir mensajes falsos a nombre de Booking.com

Ante tal situación, Booking.com informó que ya tomó medidas de seguridad para contener el incidente.

“Recientemente, detectamos actividad sospechosa que afectaba a varias reservas e inmediatamente tomamos medidas para contener el problema. Según los resultados de nuestra investigación hasta la fecha, la información a la que se accedió podría incluir detalles de la reserva y nombre(s), correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados con la reserva y cualquier cosa que usted haya compartido con el alojamiento.” Comunicado Booking.com

El hackeo de Booking.com ha generado que muchos usuarios reciban correo electrónicos con diferentes formatos y códigos PIN.

Un cliente de la famosa plataforma de viajes señaló en redes que ha recibido cinco mail sobre múltiples reservaciones en Booking.com.

Por tal razón, se exhortó a los usuarios para que siempre verifiquen el estado de su reserva de forma directa en la app o sitio oficial de Booking.

Además de esa recomendación, se sugiere lo siguiente como medida de seguridad para evitar caer en phishing:

No dar clic en links de email recibidos a nombre de Booking.com

Verificar el PIN de tu reserva solo en la plataforma oficial

No responder a llamadas o mensajes en las que se pidan datos o pagos

Reportar cualquier correo electrónico sospechoso como pishing