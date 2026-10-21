Claudia Sheinbaum informó que el director del IMSS, Zoé Robledo, presentará un plan integral en beneficio de los trabajadores y derechohabientes.

Sin embargo, la presidenta de México externó que el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá cooperar con la propuesta que se tiene para recortar gastos.

Claudia Sheinbaum pide al sindicato del IMSS cooperar con la digitalización

La presidenta Claudia Sheinbaum habló en la mañanera del pueblo del 21 de octubre de 2026 sobre las protestas de los trabajadores del IMSS, mismas que en una parte tienen que ver con el sindicato, aumento de salario que solicitan y faltantes en insumos.

Ante ello, la mandataria mencionó que tras una reunión con Zoé Robledo, acordaron que buscarían en dónde se puede recortar presupuesto del IMSS para dar aumento salarial a los trabajadores.

Compartiendo algunos detalles, mencionó que parte de ello será la digitalización de trámites, para lo que pidió la cooperación del sindicato en busca de que acepte la propuesta.

“Le pedí de dónde se pueden disminuir gastos del IMSS para poder darle un mayor aumento salarial a los trabajadores (...) igual se va a entrar a hacer un proceso de digitalización, disminución de trámites y lo digo muy claramente, tiene que cooperar el sindicato con esto”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Zoé Robledo planteará propuesta integral para el IMSS

Además de que Claudia Sheinbaum pidió al sindicato cooperar con la digitalización que propondrán para el IMSS, también mencionó que Zoé Robledo presentará el plan integral en beneficio de trabajadores y derechohabientes.

La mandataria mencionó que será hoy que Zoé Robledo presente la propuesta integral que atenderá las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS que “tienen que atenderse”, así como estrategias para dar un mejor servicio a los derechohabientes.

“Hoy va a presentar Zoé [Robledo] un programa integral de aumento salarial, de mejora del IMSS para el trabajador, y principalmente para el derechohabiente”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum también aclaró que “hay inercias” de tiempo atrás del IMSS y que estas no corresponden a Zoé Robledo, pero se resolverán.