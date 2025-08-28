Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue denunciado por un presunto desfalco en el sector salud de su estado.

Se trata de un paquete de 70 denuncias por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas contra el ex gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

De la misma manera están denunciados varios funcionarios de su gobierno de 2016 a 2022, relacionados con Salud, Finanza y Compras.

Denuncian a García Cabeza de Vaca por presunto desfalco de casi 345 millones de pesos

El paquete de 70 denuncias contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca y funcionarios de su gobierno es por adjudicación de contratos por alrededor de 343 millones 966 mil pesos.

Iván Saldaña Magaña, director jurídico y apoderado de la Secretaría de Salud de Tamaulipas dijo que estas adjudicaciones son indicios de complicidad y corrupción al más alto nivel con personajes ligados al PAN ya que están involucradas empresas como:

Grupo Industrial Permar, de Julio César Carmona Angulo

Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega

Gobierno de Tamaulipas aclara que no persigue a Garcia Cabeza de Vaca

Los funcionarios aclararon que no es una persecución política contra Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca sino se trata de dar a conocer a la ciudadania los hechos en perjuicio del sistema de salud de Tamaulipas.

La adjudicación directa de contratos tendría relación con delitos detectados como uso indebido de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La denuncias fueron hechas ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso de Tamaulipas, Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las dos empresas mencionadas están racionadas con proveeduría de mantenimiento a hospitales.

Entre la anomalías detectadas e el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca se señala que, por ejemplo, en un contrato de 500 millones de pesos no se pagaron 157 millones de pesos y que sospechosamente no hay alguna acción legal por falta de pago.