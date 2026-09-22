La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que entre 2020 y 2025, aproximadamente 1.6 millones de personas en México abandonaron sus hogares debido a la inseguridad y la violencia.

Los datos de la Encuesta Intercensal destacan que entidades como Guerrero, Morelos y Baja California Sur presentan los índices más altos de estos desplazamientos forzados.

Aunque los desastres naturales también provocaron el éxodo de miles de familias, la actividad delictiva se consolida como el factor predominante de migración interna.

Guerrero, Morelos y Baja California Sur encabezan desplazamiento forzado (Captura de pantalla )

INEGI: los estados con porcentajes más altos de hogares afectados por desplazamiento forzado

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, los estados con los porcentajes más altos de hogares afectados por desplazamiento forzado en su tasa total (sumando tanto hechos de violencia e inseguridad como desastres naturales o de origen humano), son:

Guerrero: Encabeza la lista nacional con 3.4% de sus hogares afectados en total. De esta cifra, un 1.8% responde a desastres naturales o climáticos y un 1.6% a causas de inseguridad y violencia Morelos: Ocupa el segundo puesto con 2.4% de sus hogares desplazados en total. En esta entidad, la causa abrumadoramente principal es la violencia e inseguridad delictiva, con 2.1% Baja California Sur: Registra un 2.4% de hogares en situación de desplazamiento. Un 1.9% corresponde a violencia y un 0.5% a fenómenos naturales o desastres Colima: Alcanza un 2.3% de hogares afectados en su tasa total, de los cuales el 2.0% se debe a la violencia criminal Querétaro: Presenta un 2.2% de sus hogares impactados en la tasa total Zacatecas: Registra un 2.2% en la tasa total, destacando como la entidad que encabeza el país cuando se evalúa únicamente el desplazamiento provocado por violencia e inseguridad (con entre 2.15% y 2.2%) Michoacán: Registra un 2.1% en la tasa total de hogares (con un 2.0% derivado de actos de violencia) Durango: Muestra un 2.1% de sus hogares afectados en la tasa global

El promedio nacional se ubica en 1.28% de hogares afectados.

Aunque el desplazamiento generado por violencia es el fenómeno predominante a nivel país (alcanzando a más de 509,000 hogares), estados como Guerrero, Tabasco y Baja California Sur registran proporciones significativas por emergencias ambientales o catástrofes.

Estados que encabezan el desplazamiento forzado en México

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI representa la primera medición oficial para dimensionar y cuantificar el desplazamiento forzado interno en México.

Recaba información sobre hechos ocurridos entre octubre de 2020 y octubre de 2025. La recolección de datos se realizó del 6 de octubre al 14 de noviembre de 2025.

Abarcó más de 7.3 millones de viviendas, permitiendo generar estimaciones para las 32 entidades federativas y los 2,478 municipios del país.

Registra los casos en los que al menos un integrante del hogar debió abandonar su lugar de residencia de manera involuntaria.

Por volumen absoluto de hogares (causa: violencia)

Cinco entidades concentran 197,000 hogares afectados, equivalentes al 39% del total nacional:

Estado de México: 67,381 hogares (13% del total nacional).

Ciudad de México: 41,483 hogares.

Jalisco: 34,598 hogares.

Michoacán: 28,254 hogares.

Guanajuato: 25,943 hogares.

Por porcentaje de hogares afectados (causa: violencia e inseguridad)

Zacatecas: 2.15% – 2.2% de los hogares.

Morelos: 2.11%.

Colima: 1.99% – 2.0%.

Michoacán: 2.0%.

Querétaro: 2.0%.

Desplazamiento por desastres naturales o climáticos

Si se consideran las causas por catástrofes naturales o de origen humano, la distribución es:

Guerrero: Es el estado con mayor desplazamiento forzado total, compuesto por un 1.8% debido a desastres naturales y un 1.6% por violencia.

Tabasco: 0.8% por desastres naturales.

Baja California Sur: 0.5% por desastres naturales

Por tasa total combinada (violencia + desastres naturales)

Guerrero: 3.4% de los hogares.

Morelos: 2.4% (2.1% violencia).

Baja California Sur: 2.4% (1.9% violencia y 0.5% desastres).

Colima: 2.3%.

Querétaro: 2.2%.

Zacatecas: 2.2%.

Michoacán: 2.1%.

Durango: 2.1%.