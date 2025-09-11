El gobierno de México reiteró que el incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos “es para reducir el consumo, no para recaudación”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se resaltó que los recursos obtenidos por el incremento propuesto en el Presupuesto de Egresos 2026 serán destinados al sector Salud.

Esto fue reiterado por el gobierno de México por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark.

De acuerdo con Clark, la guerra contra los refrescos en realidad son medidas saludables que buscan “reducir el consumo” de productos dañinos.

Por su parte, la presidenta reiteró que se que trata de recursos específicamente dedicados a brindar un mejor cuidado de la salud para la ciudadanía.

Información en desarrollo…