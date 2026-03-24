Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa 2026, Acapulco se posiciona como uno de los destinos favoritos por visitantes nacionales e internacionales, pues se espera un crecimiento del 31.7% con la llegada de más de 447 mil turistas.

Acapulco se perfila como destino favorito en Semana Santa

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, explicó que Acapulco espera una ocupación hotelera del 71.8% durante estas vacaciones, colocando al “Hogar del Sol” como el destino con mayor protección a nivel nacional.

Acapulco proyecta crecimiento turístico del 31.7% en Semana Santa (cortesía)

Por su parte, la Secretaría de Turismo de Guerrero, encabezada por Simón Quiñones Orozco, detalló que estas proyecciones reflejan la confianza de los turistas y es el reflejo de las estrategias de promoción, impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en coordinación con el Gobierno de México.

Con estas proyecciones, Guerrero se posiciona como un referente nacional en turismo, manteniendo una cartelera que incluye oferta turística, cultural y gastronómica para que visitantes de todo el país puedan disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.