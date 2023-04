Guadalupe Taddei fue ratificada como consejera presidenta del INE por el Tribunal Electoral, tras la selección en la Cámara de Diputados de los nuevos integrantes del órgano electoral.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, anunció el 3 de abril de 2023 que su partido impugnaría la designación de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE y también del consejero Jorge Montaño.

Lo que el PAN argumentó fue que Guadalupe Taddei y Jorge Montaño son consejeros con “falta de idoneidad” porque “tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente”.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó al PAN:

El PAN consideró que Guadalupe Taddei no cuenta con los requisitos para ser consejera presidenta del INE porque su cédula profesional no tiene más de 5 años.

Además señaló los siguiente vínculos familiares entre la representante del INE y funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

Los siguientes nombres que salieron en la tómbola de la Cámara de Diputados son los nuevos consejeros del INE:

Guadalupe Taddei, la nueva consejera presidenta del INE, cuenta con una carrera de 28 años dentro del órgano electoral. Tiene 60 años y es originaria de Cananea, Sonora, lugar que AMLO calificó como “histórico”.

En entrevista para Los Periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, aseguró que reduciría el sueldo de la consejería, que, hasta el 3 de abril de 2023 sí cobró Lorenzo Córdova, anterior presidente del INE.

La consejera presidenta del INE estudió Administración Pública en la Universidad de Sonora. Ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 1992. Fue directora del Centro Regional de Cómputo de Chihuahua.

Fue pionera en los trabajos para el padrón electoral y la credencialización, así como en las impresiones con fotografía de este registro.

Fungió como directora del Centro Regional de Aguascalientes y directora nacional del Sistema de Consulta Electoral, adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

También fue consejera presidenta del Organismo Público Electoral Local de Sonora, donde estuvo al frente de tres procesos electorales. Uno de de ellos fue el de Claudia Pavlovich Arellano, electa gobernadora de Sonora en 2015.

“Conozco a su familia, son gente progresista y demócrata”, dijo el presidente AMLO de su representación en el INE.

Lorenzo Córdova fue el anterior presidente consejero del INE. Estudió Derecho en la UNAM y cuenta con un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia.

Proviene de una familia de intelectuales:

Lorenzo Córdova cobró relevancia en 2015. Siendo ya presidente consejero del INE, un audio reveló la postura racista del representante del órgano electoral.

Este punto fue retomado por Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2021, cuando denunció el uso faccioso dentro del INE de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama:

“No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto cabrón. A ver güey, había uno que no mames, no te voy a mentir, te voy a decir como hablaba ese cabrón: Yo jefe gran nación Chichimeca vengo Guanajuato. Yo decirte a ti diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón, cuando te estoy diciendo esto no sé si sea cierto que hablé así. Vio mucho Llanero Solitario, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, está de pánico cabrón”

Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE.