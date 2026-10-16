La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo trabajará para ofrecer resultados preliminares objetivos en la próxima jornada electoral de 2027.

Durante la sesión de este jueves rumbo a las elecciones 2027, Guadalupe Taddei destacó la importancia de que la ciudadanía cuente con información confiable la noche de la elección, por lo que habrá 18 conteos rápidos.

INE alista mecanismos para informar resultados preliminares; INE alista conteos rápidos para 2027

El próximo 6 de junio de 2027 se decidirán más de 19 mil cargos de elección popular a nivel federal y local. Guadalupe Taddei busca que la ciudadanía cuente con resultados preliminares confiables y objetivos.

Para garantizar este derecho a la información, la presidenta del INE adelantó que se realizarán 18 conteos rápidos:

Uno de la elección de diputaciones federales

17 de las gubernaturas

Guadalupe Taddei promete resultados preliminares objetivos para las elecciones de 2027 (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Taddei calificó la tarea de dar los resultados preliminares como una responsabilidad de gran magnitud para la autoridad electoral, que, dijo, cuenta con la experiencia acumulada durante décadas.

Aunado a esto, Guadalupe Taddei comentó que el INE trabajará en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a fin de tener resultados preliminares confiables y objetivos.

Guadalupe Taddei aclaró que el conteo rápido estima tendencia a partir de muestra estadística, por lo que los resultados definitivos se determinan mediante los cómputos y se darán a conocer por medios oficiales.

La organización de los 18 conteos rápidos forma parte de los preparativos de cara a los comicios 2027, en los que el INE busca contribuir a que la ciudadanía tenga elementos oportunos para conocer el desarrollo de la jornada electoral.