La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en su conferencia mañanera una nueva e inédita canción del grupo Intocable dedicada a los migrantes; aquí te presentamos la letra completa de “Estamos todos”.

Hoy viernes 8 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum informó que en el marco del concurso México Canta, Ricky y René, integrantes de Intocable, acudieron a Palacio Nacional para mostrarle una canción inédita de la agrupación de de música tejana y norteña.

“Y les dije: ¿Por qué no me dejan presentarla en la mañanera?“, contó la presidenta, quien recibió una respuesta afirmativa del grupo, el cual se encargó de hacer un video para que la canción ”Estamos todos" pudiese ser mostrada en la conferencia.

Claudia Sheinbaum presentó en su mañanera “Estamos todos”, de Intocable; esta es la letra de la canción

En el marco del concurso México Canta, hoy 8 de agosto, Claudia Sheinbaum presentó una nueva canción de Intocable, cuya agrupación se sumó a este evento con el tema “Estamos todos”, según explicó la mandataria federal.

En este sentido, la letra que compuso Intocable dice:

“Días tristes, gente que pasa dolor

Injusticias, el mundo cada vez peor

Veo un plan divino

Que se niega a aparecer

Mis ojos tienen frío

Por tanto ver el mundo arder

No entiendo nada

¿Por qué disparan balas en vez de amor?

¿Por qué nos separan solo por hablar español?

Quien hoy se sienta solo

Aquí estoy, estamos todos

Sueños para vivir mejor

Quien hoy sienta que el miedo

Le robo el azul del cielo

Sueños para vivir mejor

Quien no vea la salida

Y la fé está perdida

Sueños para vivir mejor

Quien hoy se sienta solo

Aquí estoy, estamos todos

Sueños para vivir mejor

¿Quién dice que algo faltará?

¿Quién dice que no alcanzará?

Un mundo cada vez peor

Quien hoy se sienta solo

Aquí estoy, estamos todos

Sueños para vivir mejor

Quien hoy sienta que el miedo

Le robo el azul del cielo

Sueños para vivir mejor

Quien no vea la salida

Y la fé está perdida

Sueños para vivir mejor

Quien hoy se sienta solo

Aquí estoy, estamos todos

Sueños para vivir mejor"

Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿Dónde ver a los semifinalistas de México Canta?

Hoy 18 de julio, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que cada viernes se darán a conocer 8 semifinalistas del concurso México Canta; aquí te decimos dónde ver sus presentaciones.

La secretaria de Cultura explicó que las semifinales presenciales comenzarán a partir del 17 de agosto, las cuales se transmitirán a través de 18 canales de medios públicos como:

Canal 22

Canal Once

Corazón de la Capital

Radio Educación

IMER

Radio IPN

Canal 14

Entre otros

A este respecto, Claudia Curiel presentó la calendarización de las presentaciones: