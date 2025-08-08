La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en su conferencia mañanera una nueva e inédita canción del grupo Intocable dedicada a los migrantes; aquí te presentamos la letra completa de “Estamos todos”.
Hoy viernes 8 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum informó que en el marco del concurso México Canta, Ricky y René, integrantes de Intocable, acudieron a Palacio Nacional para mostrarle una canción inédita de la agrupación de de música tejana y norteña.
“Y les dije: ¿Por qué no me dejan presentarla en la mañanera?“, contó la presidenta, quien recibió una respuesta afirmativa del grupo, el cual se encargó de hacer un video para que la canción ”Estamos todos" pudiese ser mostrada en la conferencia.
Claudia Sheinbaum presentó en su mañanera “Estamos todos”, de Intocable; esta es la letra de la canción
En el marco del concurso México Canta, hoy 8 de agosto, Claudia Sheinbaum presentó una nueva canción de Intocable, cuya agrupación se sumó a este evento con el tema “Estamos todos”, según explicó la mandataria federal.
En este sentido, la letra que compuso Intocable dice:
“Días tristes, gente que pasa dolor
Injusticias, el mundo cada vez peor
Veo un plan divino
Que se niega a aparecer
Mis ojos tienen frío
Por tanto ver el mundo arder
No entiendo nada
¿Por qué disparan balas en vez de amor?
¿Por qué nos separan solo por hablar español?
Quien hoy se sienta solo
Aquí estoy, estamos todos
Sueños para vivir mejor
Quien hoy sienta que el miedo
Le robo el azul del cielo
Sueños para vivir mejor
Quien no vea la salida
Y la fé está perdida
Sueños para vivir mejor
Quien hoy se sienta solo
Aquí estoy, estamos todos
Sueños para vivir mejor
¿Quién dice que algo faltará?
¿Quién dice que no alcanzará?
Un mundo cada vez peor
Quien hoy se sienta solo
Aquí estoy, estamos todos
Sueños para vivir mejor
Quien hoy sienta que el miedo
Le robo el azul del cielo
Sueños para vivir mejor
Quien no vea la salida
Y la fé está perdida
Sueños para vivir mejor
Quien hoy se sienta solo
Aquí estoy, estamos todos
Sueños para vivir mejor"
Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿Dónde ver a los semifinalistas de México Canta?
Hoy 18 de julio, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que cada viernes se darán a conocer 8 semifinalistas del concurso México Canta; aquí te decimos dónde ver sus presentaciones.
La secretaria de Cultura explicó que las semifinales presenciales comenzarán a partir del 17 de agosto, las cuales se transmitirán a través de 18 canales de medios públicos como:
- Canal 22
- Canal Once
- Corazón de la Capital
- Radio Educación
- IMER
- Radio IPN
- Canal 14
- Entre otros
A este respecto, Claudia Curiel presentó la calendarización de las presentaciones:
- 17 de agosto: Semifinal de Estados Unidos, Este
- 24 de agosto: Semifinal de Estados Unidos, Centro
- 31 de agosto: Semifinal de Estados Unidos, Oeste
- 7 de septiembre: Semifinal Cuatro México, Oeste
- 14 de septiembre: Semifinal Cinco México, Centro
- 21 de septiembre: Semifinal Seis México, Sur
- 28 de septiembre: Recapitulación de los mejor de las semifinales