Graciela Domínguez Nava, gobernadora de Sinaloa, sostuvo este jueves 17 de septiembre su primera reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales, la gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer el encuentro con la presidenta Sheinbaum, con quien, dijo, comparte “identidad y proyecto” y compromiso por México.

La reunión se realizó previo a la visita que Claudia Sheinbaum tiene programada para Sinaloa el próximo domingo 20 de septiembre, como parte de su gira nacional relacionada con su Segundo Informe de Gobierno.

Claudia Sheinbaum recibe a Graciela Domínguez Nava en Palacio Nacional

Este jueves 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Graciela Domínguez Nava en Palacio Nacional con el objetivo de ampliar los lazos de cooperación entre ambas administraciones.

Graciela Domínguez Nava se reúne por primera vez con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (Captura de pantalla)

La gobernadora Graciela Domínguez Nava destacó que fue “un honor” este primer encuentro con Shienbaum, a quien describió como “una mujer de principios” con la que comparte convicción y compromiso con México.

“Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”. Graciela Domínguez Nava

El tema principal el encuentro habría sido la seguridad en Sinaloa. Graciela Domínguez Nava expresó que existe la voluntad de mantener la coordinación con el gobierno de México para atender la situación de la entidad.

“Desde la Mesa de Seguridad, reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa”. Graciela Domínguez Nava

Tras la reunión en Palacio Nacional, Graciela Domínguez Nava compartió una fotografía junto a la presidenta y destacó las coincidencias que, desde su perspectiva, existen entre ambas mandatarias.

El encuentro representa el primer acercamiento oficial entre Domínguez Nava y Sheinbaum desde que asumió la gubernatura de Sinaloa luego de la salida de Rubén Rocha Moya.