Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, informó que reforzará las acciones de seguridad en el municipio de Tempoal luego del ataque armado registrado en el domicilio de la regidora Alma Belén Arenas.

Durante una conferencia de prensa, Rocío Nahle detalló que elementos de la Secretaría de Seguridad ya trabajan en Tempoal para garantizar la tranquilidad de la población y prevenir nuevos actos de violencia.

Rocío Nahle anuncia más seguridad en Tempoal, Veracruz tras ataque a regidora del PT

La gobernadora de Veracruz informó que el gobierno reforzará la seguridad en Tempoal ante los actos de violencia que sufrió Alma Belén Arena, regidora del Partido del Trabajo (PT) en la comunidad.

Alma Belén Arenas, regidora de Tempoal, pedirá licencia tras ataque armado a su domicilio (Redes sociales)

De acuerdo con la información, un grupo de sujetos armados disparó contra el domicilio de Alma Belén Arenas, quien se encuentra a salvo junto a su familia, pero anunció que solicitará licencia para atender el asunto.

Ante los reclamos por inseguridad, Rocío Nahle reiteró que ningún municipio de Veracruz se encuentra desprotegido, pero mantendrá presencia permanente en regiones que presentan situaciones de riesgo.

Rocío Nahle señaló que en Tempoal existe un ambiente de confrontación política derivado del cambio en la presidencia municipal, incluso ha tenido diferencias con el actual alcalde Martín Francisco Meraz.

Pese a las sospechas de que el alcalde de Tempoal podría estar relacionado con el ataque armado contra Alma Belén Arenas, la gobernadora de Veracruz adelantó que esto lo determinará la Fiscalía del Estado.

El gobierno del Veracruz aseguró que continuará fortaleciendo la presencia de elementos de seguridad en Tempoal mientras avanzan las investigaciones del ataque a regidora del PT.