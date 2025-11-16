La Secretaría de Gobernación expresó el rechazo del Gobierno de México a las agresiones que sufrieron policías y civiles en la Marcha de la Generación Z que se llevó a cabo este 15 de noviembre de 2025.

Mediante un comunicado, el Gobierno de México manifestó su total rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación que se haya cometido en la marcha de la Generación Z.

Entre los actos violentos registrados, según denunció el Gobierno de México, se encuentra la utilización de artefactos explosivos de fabricación casera , así como:

Cohetones

Herramientas y objetos lanzados contra policías y civiles

Aunque en un principio la marcha de la Generación Z se había convocado para realizarse de manera pacífica, se registraron enfrentamientos que dejaron 20 personas detenidas y 60 policías heridos.

Marcha Generación Z deja decenas de heridos y 20 detenidos (SDPnoticias)

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre la Marcha de la Generación Z?

Con respecto a las agresiones registradas contra policías y civiles en la Marcha de la Generación Z, el Gobierno de México externó su rechazo frente a cualquier acto que atente contra la vida e integridad de ciudadanos.

Entre los afectados se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la CDMX, personas que transitaban por el Zócalo, e incluso el mismo patrimonio histórico.

También realizaron acciones para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico

Aunque el Gobierno de México reiteró su respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, condenó el uso de la violencia demostrada en la marcha de la Generación Z.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a privilegiar las expresiones pacíficas por encima de los actos que puedan afectar a la ciudadanía y la seguridad durante las manifestaciones.