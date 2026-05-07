A pesar de que los boletos para BTS en CDMX están completamente agotados, hay al menos 10 páginas de internet en los que se siguen ofreciendo entradas para las presentaciones.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que todos los portales se tratan de sitios web falsos que buscan aprovecharse de los seguidores de la agrupación para cometer fraudes.

Ante ello, te compartimos una serie de recomendaciones para que no caigas en ninguna estafa en las páginas falsas que ofrecen los “últimos lugares disponibles” para los conciertos.

Alertan por fraudes en páginas falsas que ofrecen boletos para BTS en CDMX (Michelle Rojas)

Alertan por páginas falsas que ofrecen boletos para BTS en CDMX

Los días 18 y 19 de marzo, se pusieron a la venta los boletos para los conciertos que BTS ofrecerá en la CDMX y tras poco más de una hora, las localidades se agotaron por completo.

Reportes indican que las entradas para los 3 conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá los días 7, 9 y 10 de mayo, se agotaron en 37 minutos, pero hay quienes siguen ofreciendo boletos.

Conciertos de BTS en CDMX (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

De acuerdo con los reportes, a unas cuantas horas de la primera presentación en el Foro GNP, hay cuando menos 10 páginas falsas que ofrecen los “últimos lugares disponibles” para los conciertos.

La empresa de ciberseguridad, Kaspersky, reportó que se tratan de páginas apócrifas que buscan recrear los sitios webs oficiales con los logos, colores y diseño de Ticketmaster y Ocesa.

Asimismo, se indica que se han detectado muchos de las páginas falsas porque en ellas no se puede pagar con tarjeta y se sugiere realizar transferencias a cuentas de terceros.

Evita caer en fraudes con estas recomendaciones

Al alertar sobre las páginas falsas que buscan defraudar a seguidorxs de BTS con boletos para sus conciertos en CDMX, especialistas han compartido estas recomendaciones: