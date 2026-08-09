La Secretaría de Gobernación (Segob) e Infodemia, desmintieron una supuesta alerta roja emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para México por violencia y “problemas internos”.

Este domingo 9 de agosto, la Secretaría de Gobernación publicó un breve mensaje en sus redes sociales oficiales para desmentir un video que circula en redes sociales y que atribuye a la ONU la emisión de dicha alerta.

El supuesto caso advierte sobre un escenario de violencia y presuntos “problemas internos” en México; sin embargo, la información fue identificada como falsa por las autoridades.

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Circula en redes un video con información de un INFORME FALSO de la ONU.#FakeNew pic.twitter.com/zj9e4HVng2 — Gobernación (@SEGOB_mx) August 9, 2026

¿De qué trata la supuesta alerta roja de la ONU para México por violencia?

De acuerdo con el video que circula en redes sociales y que fue clasificado como falso, supuestamente la ONU habría emitido una alerta roja para México tras detectar un posible “colapso institucional” provocado por el crimen organizado y la corrupción generalizada.

El contenido asegura que grupos delictivos controlarían casi la mitad del territorio nacional y que habrían superado la capacidad operativa de las autoridades en estados como:

Michoacán

Guerrero

Zacatecas

Sinaloa

El supuesto informe también señala que esta presunta crisis habría provocado desplazamientos forzados y una grave inseguridad alimentaria, en un escenario que el video compara con un conflicto bélico.

Además, afirma que un supuesto informe del Consejo de Seguridad de la ONU habría establecido que más del 45% del territorio mexicano se encuentra bajo influencia directa del crimen organizado y que las autoridades habrían perdido la capacidad de gobernar.

A partir de estas afirmaciones, el video sostiene que la organización internacional habría elevado la categoría de riesgo humanitario y solicitado una intervención internacional para evitar una crisis en México.

El contenido falso también asegura que el Gobierno de México habría respondido con molestia y calificado el supuesto informe como “exagerado con fines políticos”.

Finalmente, el video afirma que la ONU habría advertido que, si la situación no mejora durante los próximos meses, podrían solicitarse mayores medidas.

Segob (cortesía)

¿Qué dice Gobernación sobre la supuesta alerta roja de la ONU para México?

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la Secretaría de Gobernación señaló que circula un video con información de un “informe falso de la ONU”.

La dependencia federal identificó el contenido como información falsa y pidió a la población no compartir este tipo de materiales sin verificar previamente su origen.

Por su parte, Infodemia, proyecto del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, también catalogó el contenido como falso.