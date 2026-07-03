Un hombre se prendió fuego frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, en un supuesto acto de activismo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, el hombre fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Si bien oficialmente no se ha compartido el motivo del incidente, activistas resaltaron que el hombre que se prendió fuego era un “incansable defensor del Tíbet” que buscaba generar conciencia sobre la crisis de derechos humanos.

De acuerdo con Tencho Gyatso, presidente de la Campaña Internacional por Tíbet, el hombre que se prendió fuego fue identificado como Lobga Rangzen.

Muere hombre que se prendió fuego frente a la ONU de Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York a las 22:32 horas del 2 de julio recibió el reporte sobre un hombre que se prendió fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York.

Al atender el reporte de inmolación, acudieron a la First Avenue y la Calle 42, donde atendieron a hombre, quien fue llevado al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

Tras el hecho, un portavoz de la ONU dijo que se encuentran consternados “por este trágico y terrible incidente”; asimismo, expresaron sus condolencias a la familia del hombre que murió por las quemaduras.

Hombre que se prendió fuego frente a la ONU sería activista por Tíbet

Por su parte, el presidente de la Campaña Internacional por Tíbet, Tencho Gyatso, identificó al hombre que se prendió fuego como Lobga Rangzen.

Asimismo, aseguró que se trataba de un activista por Tíbet, que buscaba generar conciencia sobre la crisis de derechos humanos de manera pacífica.

El activista Lobga Rangzen habría estado protestando contra la “ley para promover unidad étnica y progreso” en China que, según dicho país, busca forjar identidad nacional compartida entre distintos grupos étnicos.

Sin embargo, los activistas aseguran que esta ley degradaría los derechos de las minorías étnicas como los uigures y los tibetanos.