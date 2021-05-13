Gerardo Fernández Noroña se enfrentó al boxeador mexicano Jorge ‘Travieso’ Arce, después de que éste criticara a Epigmenio Ibarra.

En el enfrentamiento de Gerardo Fernández Noroña y Jorge Arce, discutieron sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por el productor Epigmenio Ibarra.

¿Cómo inició la pelea entre Gerardo Fernández Noroña y ‘Travieso’ Arce?

En la red social Twitter, el diputado Gerardo Fernández Noroña se enfrentó al ex boxeador mexicano Jorge ‘Travieso’ Arce.

Todo inició porque se compartió la captura de un tuit de Epigmenio Ibarra donde señala que es obligación de cualquier ciudadano denunciar los delitos.

El productor dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a perseguir a los criminales.

Epigmenio se refirió a la denuncia de AMLO a los candidatos Adrián de la Garza y Samuel García. “¿No es un crimen la compra de votos?”, dijo.

A ese tuit, Jorge Arce dijo que Ibarra “es un viejo cínico” y llamó a sacar a las “lacras del gobierno” pues México no merece “una dictadura”.

Gerardo Fernández Noroña vs Jorge Arce

Noroña recomienda a Jorge Arce hacerse un examen en la cabeza

El diputado Gerardo Fernández Noroña se molestó porque el exboxeador Jorge ‘Travieso’ Arce arremetió contra Epigmenio Ibarra.

Ante esos dichos, el diputado le recomendó hacerse un examen en la cabeza y ver si los golpes que le dieron en su carrera no le “dañaron el cerebro” o se lo “secaron”.

Gerardo Fernández Noroña vs Jorge Arce

A la declaración de Noroña, Jorge Arce no tardó en responder y acusó al diputado de pedirle apoyo para el presidente y dejar el país “seco”.

No conforme, le advirtió que podía recordarle quien era con un golpe.

“Te puedo recordar de un putazo quien soy” Jorge Arce

Gerardo Fernández Noroña vs Jorge Arce

Las declaraciones tanto de Fernández Noroña como del exboxeador Jorge Arce levantaron polémica en las redes sociales, donde los internautas hicieron comentarios a favor y en contra de ambos personajes.

Cabe destacar que Gerardo Fernández Noroña no teme a enfrascarse en discusiones en defensa de sus ideas y su apoyo al actual gobierno de AMLO.

En tanto Jorge ‘Travieso’ Arce siempre se ha declarado en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación, 4T.