En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel confirmó que se ha descartado la candidatura de Jorge Arce para el partido.

Por lo que Ariadna Montiel dijo que su postura como presidenta de Morena es no aceptar al ex boxeador Jorge “Travieso” Arce.

Declaraciones de Ariadna Montiel que llegan luego de que Jorge Arce se destapara su supuesta afiliación a Morena, misma que ya hasta fue desmentida por la propia secretaria de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

Jorge Arce no será candidato en Morena: Ariadna Montiel

Ante el destape de Jorge Arce para afiliarse a Morena, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel descartó rotundamente la candidatura del ex boxeador.

“En el caso de Jorge Arce nosotros no lo tenemos afiliado a Morena”, dijo Ariadna Montiel.

Así como Ariadna Montiel aseguró que incluso el ex boxeador “no ha hecho un planteamiento de querer ser parte de nosotros y en el caso lo debe analizar en la comisión de incorporación”.

Pese a esto, Ariadna Montiel dijo que como parte también de la comisión en Morena su postura es firme, no se aceptara a Jorge Arce.

“Mi postura en la comisión de incorporación de la cual soy parte de ella, es que no se acepte su candidatura de Jorge Arce por parte de Morena”. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Ariadna Montiel dice no a Jorge Arce en Morena por su conducta

Tras aclarar que Jorge Arce no será aceptado como candidato de Morena, la presidenta del partido, Ariadna Montiel apuntó que su postura se debe a varias razones, incluida la conducta del ex boxeador.

“La postura es que no debe ser aceptado en Morena por sus antecedentes”, expresó Ariadna Montiel sobre Jorge Arce en Morena, “se de sus planteamientos políticos, pero también de su conducta, así que, lo definirá la comisión”, concluyó.