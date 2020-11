Noroña acusó a Adriana Dávila de tráfico de personas sin evidencia, por lo cual el INE exigió una sanción a la Cámara de Diputados.

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) exigió que el diputado Gerardo Fernández Noroña fuese castigado por violencia de género en contra de su compañera Adriana Dávila , a quien insultó y amenazó, por lo cual deberá otorgar una disculpa pública.

El INE además considera que Noroña deber inscribirse y aprobar tres cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre lenguaje incluyente y no sexista, autonomía y derechos de las mujeres para no incurrir de nuevo en insultos a sus compañeras en la Cámara de Diputados.

El objetivo es que mediante la disculpa pública a Adriana Dávila se restablezca su dignidad, reputación y derechos políticos-electorales, según el resolutivo que aprobó la Comisión de Quejas, además el diputado no será incorporado al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres dado que el incidente ocurrió previo a su arranque.

Fernández Noroña acusó a Adriana Dávila de estar involucrada en el tráfico de personas , sin ninguna evidencia, al participar en un evento en el Congreso de Tlaxcala en octubre de 2019, aunque no mencionó su nombre, afirmó que le iba a poner “una chinga” y la acusó de ser “bocona”.

Las expresiones del diputado valieron para que el INE acreditara violencia política de género contra su colega, aunque Noroña se defendió argumentando que se trataron de declaraciones lanzadas como parte de su labor legislativa, aunque el instituto le recordó que esta no incluye el uso de las ofensas para descalificar y por ende merece una sanción de la Cámara de Diputados.

A través de su cuenta en Twitter, el diputado afirmó que la decisión del INE no se le había notificado y que suponía un “primer paso” para cerrarle el paso a la reelección, además de denunciar que no se le respeto su derecho de audiencia por que no se le citó para dar su versión de los hechos en el caso.