Gerardo Fernández Noroña se burla de Xóchitl Gálvez: “ahora resulta que la genio de la venta de gelatinas nos va a poner en aprietos”.

Así lo señaló el exdiputado que busca la candidatura de Morena para las elecciones 2024, tras referirse a la posibilidad que se mencionó de un atentado en contra de la aspirante de Va por México.

De acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, esto es un invento por parte de los integrantes de oposición, en su afán por dañar la imagen de quienes integran el movimiento de la llamada Cuarta transformación.

El comentario al respecto tuvo lugar en las transmisiones En vivo que realiza a través de sus redes sociales, donde también informa acerca de los recorridos que realiza a lo largo de todo el país.

Cabe recordar que estas asambleas informativas forman parte de los lineamientos que estableció Morena para poder ser parte de su proceso interno.

El cual, se definirá entre las corcholatas de Morena, así como dos aspirantes que fueron invitados a la contienda interna.

Gerardo Fernández Noroña calificó como un invento ruin y una canallada, la supuesta amenaza que tendría Xóchitl Gálvez de recibir un atentado en su contra, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aseguró que ellos no necesitan realizar este tipo de acciones, ya que cuentan con todo el apoyo de la gente, por lo que considero que en caso de ocurrir, sería una medida desesperada de los integrantes de oposición .

Ante esto, y con sentido del humor, Gerardo Fernández Noroña se burló de Xóchitl Gálvez al comentar que “ahora resulta que la genio de la venta de gelatinas nos va a poner en aprietos”, puesto que nadie podría hacerlo.

“Están en una campaña miserable (la oposición). Nosotros no necesitamos reprimir a nadie porque tenemos el apoyo del pueblo. No nos da miedo nadie, ninguna voz nos preocupa, ningún actor nos pone en aprietos. Ahora resulta que la genio de la venta de gelatinas y tamales es el gran capital político que va a ponernos en aprietos. Hasta sueño me da. De ahí dan el triple salto mortal a decir que nuestro gobierno la quiere asesinar. Es infame, canalla, ruin, miserable”.

Gerardo Fernández Noroña