El morenista Gerardo Fernández Noroña compartió una carta que envió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Adán Augusto López, con denuncia contra el PAN.

De momento, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, no ha respondido a la denuncia que envió Gerardo Fernández Noroña en contra de la bancada.

Gerardo Fernández Noroña envió a Adán Augusto López denuncia contra el PAN en el Senado

Este miércoles 12 de noviembre, Gerardo Fernandez Noroña presentó una denuncia contra el PAN por faltar al respeto al Senado y a Morena, como escribió en carta para Adán Augusto López.

Entre los motivos, Gerardo Fernández Noroña menciona que el PAN ha lanzado falsas acusaciones sin pruebas, señalamientos que han llevado “más lejos”, injuriando a sus compañeros del movimiento.

Además, Gerardo Fernández Noroña acusa que el PAN hace en tribuna “lo que le venga en gana” desde el principio de la Legislatura, como sus repetidas faltas de respeto ante señales de luto.

Aunado a los megáfonos utilizados durante tomas de protesta e interrumpir al orador en turno en el Senado, lo que deja en claro que el coordinador del PAN “no coordina nada”, como apuntó el legislador.

La denuncia contra el PAN ya habría sido recibida por la presidencia de la Jucopo en el Senado, sin embargo, Adán Augusto López no se ha pronunciado ante la petición de no convocarlos a reuniones en sanción.