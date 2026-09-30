El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los detalles sobre la reunión que sostuvo con Goldy Hyder, presidente del Consejo de Negocios de Canadá.

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el funcionario destacó que el encuentro se centró en el tema de la cooperación México-Canadá en materia de seguridad.

En ese sentido, García Harfuch destacó que la reunión con Goldy Hyder sirvió para informar sobre las acciones que despliega el gobierno federal.

Reunión México-Canadá entre García Harfuch y Goldy Hyder (@OHarfuch/X)

García Harfuch informa sobre reunión con Goldy Hyder

El martes 29 de septiembre, Omar García Harfuch sostuvo una reunión con Goldy Hyder, presidente y director ejecutivo del Consejo Empresarial de Canadá, para fortalecer la cooperación bilateral.

El encuentro se centró en la consolidación de alianzas estratégicas para el intercambio de inteligencia, el combate al crimen organizado y la protección de infraestructuras críticas de ambos países.

Así los destacó García Harfuch al referir que ambas partes acordaron estrechar la colaboración técnica en materia de ciberseguridad, un eje prioritario para blindar las operaciones en América del Norte.

Reunión México-Canadá entre García Harfuch y Goldy Hyder (@OHarfuch/X)

La reunión forma parte del despliegue institucional para brindar mayores garantías de seguridad a las inversiones canadienses en el país, reforzando la confianza comercial en el marco del tratado trilateral.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno federal de mantener un diálogo permanente con la iniciativa privada internacional, asegurando condiciones de paz a favor del desarrollo económico.

Encuentro México-Canadá da continuidad a acciones bilaterales

El diálogo entre Omar García Harfuch y la cúpula empresarial canadiense se dio en el marco de los acuerdos diplomáticos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney.

Ambos mandatarios buscan fortalecer la seguridad compartida, la ciberseguridad y la protección a las cadenas globales de suministro.

La agenda bilateral busca resguardar las operaciones de más de 2 mil empresas canadienses en México, las cuales concentran montos superiores a los treinta mil millones de dólares en inversión.

Con este seguimiento, el gobierno federal busca blindar la infraestructura minera, logística y financiera frente a la extorsión delictiva, consolidando la certeza requerida en el T-MEC.