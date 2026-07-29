El Gabinete de Seguridad de México, encabezado por Omar García Harfuch, revisará la actuación de su personal ante la detención de Felipe Lomelí Carreón, quien se dedica a vender fruta en en la vía pública, y quien habría sido confundido con un criminal apodado El Guayabo.

El Gabinete de Seguridad lo anunció así ante la petición de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y ante las protestas emprendidas en el estado.

“En atención a la solicitud de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jimenez, respecto de una detención realizada en la capital del estado, se revisa el caso para verificar que la actuación del personal se haya realizado conforme a los protocolos y al marco legal aplicable” Gabinete de Seguridad

“Se llevaron a una persona que todos los conocen como inocente… él trabaja en el Campestre en mantenimiento, vende jugos…” se escucha en un video en el que Tere Jiménez habla con Omar García Harfuch ante los manifestantes.

Familiares y amigos se manifiestan para exigir la liberación de un vendedor de fruta en Aguascalientes

Familiares, amigos y vecinos de Felipe Lomelí Carreón, comerciante ambulante de 45 años, se manifestaron para denunciar que fue detenido injustamente y exigir la liberación.

El operativo en el que se detuvo a Felipe Lomelí Carreón, a quien atribuyeron el sobrenombre de alias El Guayabo, fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

La detención ocurrió en un domicilio de la comunidad de San Miguelito, en el municipio de Jesus María, Aguascalientes, el 25 de julio.

SSPC revisará detención de vendedor de fruta en Aguascalientes; Tere Jiménez asegura que no tiene antecedentes

En total, el sábado 25 de julio detuvieron a seis personas señalados de conformar una célula criminal, entre ellos Felipe Lomelí Carreón y las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que aseguraron:

1 arma de fuego corta

2 cargadores

15 cartuchos

Mil 650 dosis de metanfetamina

150o0 dosis de marihuana

2 vehículos

5 inmuebles

No obstante, ante la presión de los manifestantes, Tere Jiménez le dijo a Harfuch que de acuerdo con la investigación estatal, Felipe Lomelí Carreón no tiene antecedentes criminales.