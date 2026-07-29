El Gabinete de Seguridad de México aclaró que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, continúa recluido en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“...sobre Mario N, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1” Gabinete de Seguridad

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch desmintió versiones periodísticas que aseguraban su liberación y prisión domiciliaria en Puebla, señalando que “no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica”.

Mario Marín permanece bajo prisión preventiva desde abril de 2025 en espera de sentencia por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Gabinete de Seguridad pide informarse sobre Mario Marín solo mediante fuentes oficiales

El Gabinete de Seguridad exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente información emitida por fuentes oficiales.

Las publicaciones que aseguraron Mario Marín había salido del Penal del Altiplano señalaron que había sido por temas se salud relacionados con su garganta y pulmones.

En su momento se habló de haber obtenido esa medida debido a un amparo promovido ante el un Tribunal Federal.

Mario Marín espera sentencia en el Penal del Altiplano por caso de tortura contra Lydia Cacho

Mario Marín se encuentra recluido en el Penal del Altiplano desde abril de 2025 con la medida de prisión preventiva en espera de la sentencia por acusaciones de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

La propia Lydia Cacho advirtió a periodistas no hacer caso de la información que circuló el 28 de julio de 2026 y dijo en un post en Instagram que eran “fake news” o noticias falsas.

“Es falso que hayan liberado al exgobernador Mario Marín. Sigue en La Palma (Penal del Altiplano). Ojo periodistas colegas. Cuidado con las mentiras”, escribió en una story acompañada de un sticker de “Fake News”.