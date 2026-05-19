La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por 20 años a Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, tras determinar “faltas administrativas graves” relacionadas con el desvío de más de 65 millones de dólares.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó además una indemnización equivalente al monto defraudado.

Frida Martínez Zamora, prófuga desde 2020 y con ficha roja de Interpol, enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, derivadas de un contrato firmado en 2015 con Rafael Advanced Defense System LTD.

Inhabilitan a Frida Martínez Zamora, ex secretaria de la Policía Federal por faltas graves

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se determinó la inhabilitación por 20 años de la ex secretaria general de la Policía Federal por el desvío de más de 65 millones de dólares.

“Las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal” Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Dichos recursos estaban destinados al pago de un contrato firmado en diciembre de 2015 con Rafael Advanced Defense System LTD.

Asimismo, Frida Martínez Zamora deberá pagar una indemnización económica similar al monto defraudado a la Policía Federal.

El total de las indemnizaciones ordenadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por este caso por desvío de recursos en 2015 es por más de 65 millones de dólares estadounidenses.

Sin embargo, no se especificó la cifra específica que deberá ser pagada por Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal.

Buen Gobierno inhabilita por 20 años a Frida Martínez Zamora (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno/ X)

Cabe señalar que en agosto de 2020 se libró una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de que se expidiera un amparo contra la detención, Frida Martínez Zamora huyó del país y se encuentra prófuga desde entonces; en el mismo año la Interpol emitió una ficha roja para su captura.