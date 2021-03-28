Interpol emitió una ficha roja para detener a Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la Policía Federal, acusados de desvíos millonarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La alerta fue enviada en 2021 a 195 países tras la solicitud de la FGR, que los acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.

Ambos están vinculados a un fraude de 2 mil 500 millones de pesos mediante compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, y permanecen prófugos de la justicia mexicana.

FGR solicitó la intervención de Interpol

Según ha trascendido, la Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado la intervención de Interpol para poder ejecutar las órdenes de aprehensión contra Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora que en agosto pasado emitió en su contra un juez federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Esto, derivado de una investigación que vincula a Jesús Orta, Frida Martínez Zamora y otros 17 servidores y ex servidores públicos con el desvío de recursos en la extinta PF por 2 mil 500 millones de pesos, mediante compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Ante ello, la FGR acusó a Orta y Martínez de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Frida Martínez, mano derecha de Miguel Ángel Osorio Chong

Frida Martínez es considerada la mano derecha del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Esto le habría permitido ocupar importantes puestos el sexenio pasado, como la titularidad de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes conocido como Cisen.

También se desempeñó como secretaria general de la Policía Federal, cargo que ocupó en sustitución de Jesús Orta.