Clara Krause, esposa del general Felipe Ángeles, es una de las figuras trágicas de la Revolución Mexicana, pues el estallido del conflicto armado afectó directamente a su familia.

Además de que obligó a Clara Krause a separarse, sin que esta lo deseara, de Felipe Ángeles para proteger a sus hijos, aunque eso significó nunca volver a ver al general.

¿Quién fue Clara Krause?

Clara Krause Sánchez fue una joven mexicoestadounidense, con ascendencia alemana, que vivió a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX, tanto en México como Estados Unidos.

Considerada una mujer bastante bella, la cual se enamoró y casó con el general Felipe Ángeles, quien era fiel al mandato de Francisco I. Madero.

Clara Krause (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Clara Krause?

Clara Krause nació en San Francisco, California, Estados Unidos en 1876, y murió en Nueva York en 1919, a la edad de 43 años, de un infarto al corazón. Solo 4 días después de la ejecución de Felipe Ángeles.

¿Quién fue el esposo de Clara Krause?

Clara Krause se casó con el general Felipe Ángeles cuando ella tenía 20 años; sin embargo, tras el golpe de Estado a Francisco I. Madero y el estallido de la Revolución Mexicana, se vio obligada a separarse de él.

Clara Krause huyó a Nueva York con sus hijos, con el fin de protegerlos; lamentablemente no volvió a ver a su esposo, quien fue capturado y ejecutado.

Clara Krause y Felipe Ángeles (Especial)

¿Cuántos hijos tuvo Clara Krause?

Se sabe que Clara Krause y Felipe Ángeles tuvieron 4 hijos:

Alberto

Isabel

Julio

Felipe

¿Qué estudió Clara Krause?

Clara Krause tomó clases de idiomas, dominando perfectamente el francés; además de tener conocimientos musicales, siendo hábil con el piano.

¿En qué trabajó Clara Krause?

Clara Krause era maestra; no obstante, al no tener una educación formal, ella daba clases privadas. De hecho, su trabajo fue el motivo por el que se mudó a la Ciudad de México.