De acuerdo con el testimonio de un ex reo, el polémico influencer conocido como el “Fofo” Márquez, cuenta con algunos lujos durante su estancia en el penal de Texcoco.

"La primera vez que lo vi iba caminando sobre el kilómetro y pues el morro salió con su control de Xbox y con la cháchara" El Rey del Fardo

Así lo narró un tiktoker llamado el Rey del Fardo, quien compartió un video en el que dijo que sí coincidió con el controvertido influencer y se percató de que goza de privilegios.

Cabe resaltar que el Fofo Márquez fue condenado a 17 años de cárcel y fue ingresado al penal de Texcoco tras ser trasladado del Penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Aseguran que Fofo Márquez goza de lujos en el penal de Texcoco

A poco más de un año de ser sentenciado por el delito de feminicidio en grado de tentativa surgen reportes en los que se asegura que Fofo Márquez goza de lujos durante su reclusión en el penal del Texcoco.

A través de TikTok, un usuario nombrado como el Rey del Fardo, publicó un video en el que al responder una pregunta, aseguró que coincidió con el influencer en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Molino de las Flores”.

Al respecto, el ex reo señaló que vio por primera vez al Fofo Márquez en la zona que es conocida como “las marraneras”, es decir las en el área de las celdas de castigo o aislamiento.

“Salió con su control de Xbox y con la cháchara (...) después empezó a subir contenido a las redes y cosas que no debía y lo sacaron de ahí, lo subieron a vivir en las íntimas, en resguardo, sin que nadie lo viera” El Rey del Fardo

Sin embargo, resaltó que en ese primer avistamiento, se dio cuenta de que el ex creador de contenido gozaba de ciertos lujos, pues en ese momento lo vio cargando un control de Xbox y “chácharas”.

Por ello, preguntó por la identidad del sujeto de quien señaló, más tarde se enteró que comenzó a compartir contenido en redes, lo que está prohibido y por lo que se lo llevaron a otro punto más exclusivo del penal de Texcoco.

Fofo Márquez pugna importante condena en el penal de Texcoco

Rodolfo, “Fofo” Márquez, fue sentenciado el 24 de enero de 2025 a una pena 17 años y seis meses de prisión, lo que marca un tiempo total de reclusión que concluirá en 2042.

Actualmente permanece en el penal de Texcoco donde cumple su condena en medio de supuestos lujos y privilegios, con un cálculo de salida previsto para mediados de julio de 2042.

Desde marzo de 2026, el tiempo restante de condena para Fofo Márquez es cercano a 16 años y cuatro meses, considerando la duración completa sin reducciones penitenciarias aplicadas.