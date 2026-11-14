La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que existen dos investigaciones administrativas del Órgano Interno de Control contra Dámaso Castro, una de ellas por el caso de Héctor Melesio Cuén.

Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa, aclaró a medios que dichas investigaciones sólo son administrativas, ya que las de materia penal las llevan las autoridades federales.

Igualmente, destacó que la renuncia de Dámaso Castro al cargo de vicefiscal fue de carácter personal y voluntaria, sin relación con las investigaciones penales de la FGR.

Fiscalía de Sinaloa mantiene investigación administrativa contra Dámaso Castro

Para medios de comunicación, la titular de la Fiscalía de Sinaloa reveló que se mantienen dos investigaciones administrativas contra Dámaso Castro por la muerte de Héctor Melesio Cuén y acusaciones de Estados Unidos.

Claudia Zulema Sánchez aclaró las investigaciones que mantiene el Órgano Interno de Control contra Dámaso Castro durante su gestión en la vicefiscalía, sin aclarar en qué consisten pese a pregunta directa.

Dámaso Castro Saavedra (Especial)

La fiscal de Sinaloa señaló que el Órgano Interno de Control está solicitando información sobre ambos casos, los cuales mantienen investigaciones separadas, aunque no explicó qué datos de prueba se están recabando.

Las investigaciones administrativas iniciaron cuando estaba activo y podrían derivar en la suspensión o remoción de Dámaso Castro; sin embargo, no explicó cómo procedería tras la renuncia del ahora exvicefiscal.

Reconoció que se excedió el tiempo de las investigaciones administrativas y hasta el momento no se ha tenido nueva información sobre el Órgano Interno de Control, por lo que procedió la renuncia.

Renuncia de Dámaso Castro no estaría relacionada con investigaciones penales

Las investigaciones administrativas contra Dámaso Castro no pasarán a penales, como aclaró la titular de la Fiscalía de Sinaloa, quien añadió que la renuncia del exvicefiscal no está relacionada.

Explicó que la medida fue voluntaria y personal, pero habría derivado de la solicitud de licencia de Dámaso Castro hace seis meses para llevar a cabo las investigaciones tras acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos.