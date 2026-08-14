La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de un hombre que presuntamente transportaba más de 217 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante su circulación en la autopista México-Cuernavaca, en Tlalpan, CDMX.

Diego “N”, de edad desconocida, fue detenido en un punto de revisión ubicado a la altura del kilómetro 5.4 de la autopista en dirección a la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), procedieron al ver que el hombre intentaba evadir la inspección como parte de acciones de vigilancia.

Al marcarle el alto, Diego detuvo su vehículo, no evitó que los agentes revisarán la cajuela; sin embargo, en la inspección salieron a relucir algunos paquetes rectangulares envueltos en cinta canela.

Éstos se encontraban ocultos detrás de los asientos del conductor y el copiloto, mismos que fueron modificados para crear un compartimiento oculto que se extendía hacia la batea.

Diego “N” transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en su camioneta (@FGRMexico / X)

Debido a que uno de los paquetes estaba roto, policías se percataron que en el interior había un polvo blanco, el cual fue enviado a un laboratorio ante sospechas de 217.277 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que eran transportados en 217 “ladrillos”.

Diego “N” transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en su camioneta (@FGRMexico / X)

Diego enfrentará cargos por un delito contra la salud tras ser detenido con más de 217 toneladas de cocaína

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó a Diego ante un juez de control.

Enfrentará cargos por su posible participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

Diego “N” transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en su camioneta (@FGRMexico / X)

En la primera audiencia fue imputado y vinculado a proceso luego de que el MPF aportara pruebas suficientes en su contra.

Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Sur, en la alcaldía Xochimilco.

La FRG determinó dos meses para la investigación complementaria.