La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a dos presuntos integrantes del CJNG por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.
Martín ‘N’ y María ‘N’ fueron detenidos por vender metanfetamina y por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Los sospechosos fueron detenidos en Tepatitlán Morelos, Jalisco, luego de trabajos del Gabinete de seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional.
Martín de Porres Figueroa Méndez y María Guadalupe Solorio García fueron trasladados al Ministerio Público y tras aportar los datos de prueba necesarios, se logró que un juez los vinculara a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Autoridades determinaron un mes de investigación complementaria; presuntamente los detenidos forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Detienen a 7 integrantes del CJNG en Michoacán
Agentes de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a 7 integrantes del CJNG en Michoacán el pasado viernes 16 de enero.
La detención se realizó en el municipio de Huetamo, en Michoacán cerca de los límites con Guerrero.
Autoridades realizaron investigaciones en la zona por seis casas relacionadas con operaciones del CJNG.
Posteriormente se realizó un operativo con vehículos tácticos blindados para contratacar alguna reacción de los integrantes del CJNG.
Autoridades detuvieron a tres mujeres y cuatro hombres, a quienes les encontraron ocho armas de fuego y:
- mariguana
- 24 bolsas con metanfetaminas
- animales
- autos
Instituciones de seguridad han determinado que el municipio de Huetamo es base de operaciones de la delincuencia organizada, donde destacan grupos como:
- Cartel Jalisco Nueva Generación
- La familia Michoacana
- Cártel de Sinaloa
Una de las células del CJNG está bajo el mando de Audías Flores conocido como El Jardinero, uno de los allegados a Nemesio Oseguera, líder de este cartel.