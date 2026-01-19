La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a dos presuntos integrantes del CJNG por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Martín ‘N’ y María ‘N’ fueron detenidos por vender metanfetamina y por la posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La FGR vincula a proceso a dos integrantes del CJNG

Los sospechosos fueron detenidos en Tepatitlán Morelos, Jalisco, luego de trabajos del Gabinete de seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional.

Martín de Porres Figueroa Méndez y María Guadalupe Solorio García fueron trasladados al Ministerio Público y tras aportar los datos de prueba necesarios, se logró que un juez los vinculara a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Autoridades determinaron un mes de investigación complementaria; presuntamente los detenidos forman parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra María “N” y Martín “N”, por su probable participación en delitos de contra la salud, modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de metanfetamina, y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.… pic.twitter.com/7Lr5GHGIJU — FGR México (@FGRMexico) January 18, 2026

Detienen a 7 integrantes del CJNG en Michoacán

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a 7 integrantes del CJNG en Michoacán el pasado viernes 16 de enero.

La detención se realizó en el municipio de Huetamo, en Michoacán cerca de los límites con Guerrero.

Autoridades realizaron investigaciones en la zona por seis casas relacionadas con operaciones del CJNG.

Posteriormente se realizó un operativo con vehículos tácticos blindados para contratacar alguna reacción de los integrantes del CJNG.

Autoridades detuvieron a tres mujeres y cuatro hombres, a quienes les encontraron ocho armas de fuego y:

mariguana

24 bolsas con metanfetaminas

animales

autos

Instituciones de seguridad han determinado que el municipio de Huetamo es base de operaciones de la delincuencia organizada, donde destacan grupos como:

Cartel Jalisco Nueva Generación

La familia Michoacana

Cártel de Sinaloa

Una de las células del CJNG está bajo el mando de Audías Flores conocido como El Jardinero, uno de los allegados a Nemesio Oseguera, líder de este cartel.