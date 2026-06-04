La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de la red criminal “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.

“(La FGR) expuso los datos de prueba idóneos en contra de probables integrantes de la Red Delictiva “Del Caballito” (...) por lo que la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso" FGR

Entre los señalados se encuentran Maikol “N” y Salvador “N”, identificados como líderes. El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

Los detenidos fueron capturados en operativos realizados en al menos 6 estados de México:

Jalisco Colima Sonora Aguascalientes Quintana Roo Michoacán

Vinculan a proceso a 8 presuntos miembros de la red “Del Caballito”

En seguimiento al proceso judicial que se realiza por el caso de la red criminal vinculada a lavado de dinero, “Del Caballito”, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de 8 presuntos miembros.

Al respecto, la fiscalía federal expuso que presentó los datos de prueba idóneo para exhibir la presunta participación de las siguientes personas en actos para la falsificación de facturas:

Maikol “N” (líder)

Salvador “N” (líder)

Laura “N”

Luis “N”,

Manuel “N”

Elda “N”

Montserrat “N”

Lilia “N”

Asimismo, resaltó que en las investigaciones se ha podido establecer que los presuntos implicados ya vinculados a proceso, habrían colaborado en la expedición de comprobantes fiscales falsos.

Aunado a ello, explicó que las indagatorias han permitido establecer que como parte de las actividades ilegales, los sujetos también habrían ejecutado “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“Del Caballito” utilizaba empresas fachada para emitir facturas falsas (FGR)

Ratifican prisión preventiva contra presuntos integrantes de “Del Caballito”

Al informar sobre la vinculación a proceso de 8 presuntos miembros de la red criminal “Del Caballito”, la FGR destacó que el juez de control también resolvió ratificar la prisión preventiva oficiosa.

En el desplegado, la fiscalía indicó que en paralelo, el juez estableció un plazo de dos meses para que se dé por concluida la investigación complementaria.

Cabe destacar que los 8 presuntos implicados en el esquema de lavado de dinero, fueron detenidos en inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.

En tanto que en las actividades de investigación han participado distintas dependencias y organismos como el caso de los siguientes: