El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, dio a conocer que la red “Del Caballito” acusada de incurrir en lavado de dinero, operaba en 7 estados del país.

“Era un esquema de mucho mayor dispersión (...) no está en una sola concentración sino eran varias y en varios estados” Ulises Lara. Vocero de la FGR

Así lo informó el portavoz de la dependencia federal al señalar que se ejecutaron cateos en varias entidades, además de que se ubicó a algunas de las empresas fachada en otras.

De esa manera, Ulises Lara indicó que la red “Del Caballito” operaba bajo un esquema por medio del que había logrado “diluir” su presencia ante las autoridades.

Red “Del Caballito” ligada a lavado de dinero operaba en 7 estados

El viernes 30 de mayo de 2026, la FGR informó sobre el desmantelamiento de la red criminal “Del Caballito”, vinculada a un amplio esquema de lavado de dinero.

En seguimiento a las investigaciones que se llevan a cabo, el vocero de la FGR, Ulises Lara, destacó que se pudo identificar que el esquema operaba desde diversos puntos del país.

En su informe del 1 de junio, el vocero explicó que las investigaciones permitieron establecer que las empresas fachada ligadas a la red, se ubicaron en 5 estados de la República:

Jalisco

Quintana Roo

Michoacán

Sonora

Sinaloa

En lo que respecta a los cateos que se ejecutaron para desmantelar el esquema y detener a los implicados, expuso que se desplegaron en 4 entidades ya señaladas y en otras 2 que no se mencionaron:

Jalisco

Quintana Roo

Michoacán

Sonora

Colima

Aguascalientes

FGR desarticula "Del Caballito" (FGR)

Así operaba la red “Del Caballito” ligada a lavado de dinero

Al informar sobre los estados que se identificaron como entidades donde operaba la red “Del Caballito”, Ulises Lara indicó que también se ha podido establecer el modus operandi de lavado de dinero: