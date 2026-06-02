El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, dio a conocer que la red “Del Caballito” acusada de incurrir en lavado de dinero, operaba en 7 estados del país.
“Era un esquema de mucho mayor dispersión (...) no está en una sola concentración sino eran varias y en varios estados”Ulises Lara. Vocero de la FGR
Así lo informó el portavoz de la dependencia federal al señalar que se ejecutaron cateos en varias entidades, además de que se ubicó a algunas de las empresas fachada en otras.
De esa manera, Ulises Lara indicó que la red “Del Caballito” operaba bajo un esquema por medio del que había logrado “diluir” su presencia ante las autoridades.
Red “Del Caballito” ligada a lavado de dinero operaba en 7 estados
El viernes 30 de mayo de 2026, la FGR informó sobre el desmantelamiento de la red criminal “Del Caballito”, vinculada a un amplio esquema de lavado de dinero.
En seguimiento a las investigaciones que se llevan a cabo, el vocero de la FGR, Ulises Lara, destacó que se pudo identificar que el esquema operaba desde diversos puntos del país.
En su informe del 1 de junio, el vocero explicó que las investigaciones permitieron establecer que las empresas fachada ligadas a la red, se ubicaron en 5 estados de la República:
- Jalisco
- Quintana Roo
- Michoacán
- Sonora
- Sinaloa
En lo que respecta a los cateos que se ejecutaron para desmantelar el esquema y detener a los implicados, expuso que se desplegaron en 4 entidades ya señaladas y en otras 2 que no se mencionaron:
- Jalisco
- Quintana Roo
- Michoacán
- Sonora
- Colima
- Aguascalientes
Así operaba la red “Del Caballito” ligada a lavado de dinero
Al informar sobre los estados que se identificaron como entidades donde operaba la red “Del Caballito”, Ulises Lara indicó que también se ha podido establecer el modus operandi de lavado de dinero:
- Acercamiento y oferta: Personas vinculadas a la red ofrecían a empresas servicios de “planeación laboral” para evadir impuestos
- Creación de infraestructura: Se constituyeron 15 empresas fachada y una asociación civil como eje central
- Simulación de operaciones: Se emitían facturas falsas para justificar gastos y movimientos inexistentes
- Inyección de capital: Con soporte documental apócrifo, se introducía dinero al sistema para su distribución
- Distribución y evasión ISR: El dinero se repartía como “incentivos” ficticios, evitando el pago de impuestos
- Manipulación de nóminas: Se alteraban retenciones de ISR en nóminas, violando el Código Fiscal.
- Estrategia de ocultamiento: Operaban en varios estados (Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo) para diluir su presencia y aparentar legalidad durante tres años