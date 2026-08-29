La Fiscalía General de la República (FGR) reservó hasta el 2031 la información sobre El Jando, el piloto implicado en el traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos.

De acuerdo con lo reportado por el diario El Universal, la FGR decidió reservar los datos de la investigación debido a que consideró que representan un riesgo a la seguridad nacional.

Cabe destacar que pese a su implicación en el traslado de El Mayo Zambada, Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, fue detenido por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando (redes sociales)

Información de El Jando fue reservada por la FGR

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, fue señalado como el piloto responsable de trasladar mediante engaños a Ismael El Mayo Zambada hacia un aeropuerto de Estados Unidos, acto que ha sido interpretado como secuestro.

A pesar de la relevancia de lo anterior, la FGR determinó clasificar como reservada por un periodo de 5 años toda la información, expedientes y documentos vinculados a las investigaciones contra El Jando.

El Comité de Transparencia de la dependencia aprobó esta medida al concluir que revelar los datos contenidos en la carpeta representa un riesgo real e identificable para la persecución de los delitos.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando (Especial)

A través de un dictamen formal, la institución argumentó que el sigilo es indispensable para no comprometer las actuaciones del Ministerio Público de la Federación y preservar la seguridad nacional del país.

El bloqueo informativo se mantendrá vigente hasta el 2031 en apego al plazo establecido de un lustro o hasta que se extingan en su totalidad las causas legales de las indagatorias penales en desarrollo.

El Jando fue el responsable de trasladar a El Mayo Zambada a Estados Unidos

En las investigaciones sobre el secuestro y traslado de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, señalan que El Jando fungió como el piloto encargado de operar la aeronave que se usó en los hechos.

Sin embargo, la detención del sujeto identificado como operador aéreo de la facción de Los Chapitos, no se ejecutó por su participación en ese vuelo, sino por investigaciones judicializadas de forma previa.

En especifico, se ha informado que la captura derivó del cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, tráfico de drogas e infracciones contra la salud pública

Fue hasta después de su arresto y durante el trámite de extradición a territorio estadounidense cuando las fiscalías sumaron formalmente los indicios del traslado de El Mayo Zambada a las carpetas del caso.