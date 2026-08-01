Un acuerdo judicial ratificó la declaración de culpabilidad de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado como el piloto que participó en el caso Zambada.

El Jando se declaró culpable el 9 de abril de 2026 ante la Corte del Distrito de Columbia por el cargo de conspiración para distribuir cocaína, destinada a ser importada ilegalmente a Estados Unidos.

Por este crimen, el Departamento de Justicia de ese país establece una pena mínima de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares.

¿Quién es Mauro Alberto Núñez Ojeda, el Jando? (Especial)

“El Jando” podría ser condenado a cadena perpetua por caso Mayo Zambada

Las pautas de sentencia ubican a “El Jando” en un nivel de gravedad que contempla 360 meses a cadena perpetua, debido a los crímenes que se le imputan al piloto de confianza de El Mayo Zambada:

Responsabilidad por 450 kg o más de cocaína

Rol como supervisor dentro de la operación criminal

Uso de una aeronave no comercial para transportar droga

Posesión de un arma peligrosa

Como parte de las investigaciones, a “El Jando” también se le decomisarían bienes vinculados al narcotráfico en México, Guatemala, Colombia, entre otros países.

El Mayo Zambada tras ser detenido en Estados Unidos (especial)

El Jando fue extraditado en agosto de 2025

“El Jando” fue extraditado tras seis meses detenido en México a las autoridades estadounidenses en agosto de 2025, quienes lo buscaban por cargos de narcotráfico.

Poco después, en abril de 2026, el mexicano llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia al reconocer que había conspirado para traficar droga.

En un principio, la FGR dijo desconocer la verdadera identidad del detenido, hasta que en junio de 2026 se confirmó que se trataba del piloto de El Mayo tras varias pruebas.