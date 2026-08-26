David García Ramírez, mejor conocido como “El Pistache”, presunto líder de La Unión Tepito que fuera detenido en 2018, fue liberado por las autoridades.

El periodista C4jiménez afirmó que “El Pistache” fue liberado desde el 19 de julio de 2026 tras cumplir con la sentencia de 8 años que le fue impuesta por acusaciones presentadas por la FGR.

Fiscalía CDMX no logró dejar en prisión a “El Pistache”, presunto líder de La Unión Tepito

De acuerdo con el periodista C4jiménez, “El Pistache” fue liberado del CEFERESO 13, ubicado en el estado de Oaxaca, una vez que cumplió la única sentencia que le fue impuesta tras su detención en 2018.

Según indicó, la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) habría presentado acusaciones en contra de este líder de La Unión Tepito con la intención de que permaneciera en prisión:

Homicidio calificado

Extorsión

Uso y portación ilegal de armas

Trata de personas

Liberan a “El Pistache”, presunto líder de La Unión Tepito detenido en 2018 (@c4jimenez / X)

Sin embargo, pese a contar con investigaciones activas en contra de este líder de La Unión Tepito, la Fiscalía CDMX no logró presentar las pruebas suficientes.

Por tal motivo, un juez habría declarado la improcedencia de las acusaciones, con lo que “El Pistache” obtuvo su libertad al cumplir su sentencia y no haber nuevas imputaciones en su contra.