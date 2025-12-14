A través de sus redes sociales oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció sobre la investigación a María Amparo Casar y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al respecto, la FGR negó trabajar bajo consigna en dicho caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y aseguró que desde septiembre de 2025 inició las diligencias.

Esto después de que se diera a conocer que María Amparo Casar era investigada por la pensión vitalicia de Pemex de 125 mil pesos mensuales que recibió tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García.

Maria Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

FGR afirma trabajar bajo el marco de la ley en investigación sobre María Amparo Casar y Pemex

En el mensaje emitido por la FGR se aseguró que en la investigación en contra de María Amparo Casar, el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho.

Además, se reveló que sí están investigando a María Amparo Casar porque su carpeta de investigación fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como “algunas versiones lo han señalado erróneamente”.

Es por ello que afirmaron que la FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas.

Insistió en que “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna”, después de que se diera a conocer que se había abierto una investigación en contra María Amparo Casar por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el cual podría llevar a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hasta 12 de años de prisión.