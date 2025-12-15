La audiencia de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, programada para el 16 de diciembre de 2025 se pospuso a una nueva fecha.

María Amparo Casar enfrenta acusaciones por corrupción por la pensión que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde el año 2004 tras la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García.

Aunque este caso fue expuesto desde el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se sabe que en septiembre de este 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar.

Aún no hay fecha para la audiencia de María Amparo Casar tras ser pospuesta

La audiencia inicial de María Amparo Casar estaba programada para el martes 16 de diciembre de 2025 pero fue pospuesta.

Por el momento se desconocen los motivos por lo que se pospuso esta audiencia, en la que María Amparo Casar enfrenta acusaciones de la FGR por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Cabe recordar que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar por la pensión mensual de hasta 125 mil pesos que recibe desde octubre de 2004 tras la muerte de su esposo en Pemex.

Por esta pensión fue acusada por el delito de fraude por más de 31 millones de pesos al erario.

Asimismo, sobre este caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio su respaldo a la FGR para continuar con la investigación que inició bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero.

La presidenta de México pidió a la FGR dar más detalles de cómo y cuándo se dio esta denuncia penal en contra de María Amparo Casar por la pensión millonaria que recibe de Pemex.