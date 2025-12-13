Dos ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) son investigados por haber facilitado la pensión de María Amparo Casar, quien está siendo acusada por uso ilícito de atribuciones.

La información señala que estos dos ex funcionarios también fueron acusados por el mismo delito y se trata de:

Miguel Ángel Feijó, ex gerente de Administración Financiera en Pemex Teresa Maldonado Ordóñez, entonces subgerente de Recursos Financieros de Pemex

Investigación contra María Amparo Casar inició en septiembre con Gertz Manero. (Victoria Valtierra)

Señalan a dos funcionarios de Pemex por pensión de María Amparo Casar

El Ministerio Público Federal (MPF) está formulando cargos en contra de dos ex funcionarios de Pemex que habrían sido avales para que María Amparo Casar obtuviera su pensión.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Miguel Ángel Feijó habría recibido órdenes de realizar los trámites correspondientes para que María Amparo Casar recibiera la pensión vitalicia.

Asimismo, la ex funcionaria de Pemex, Teresa Maldonado, habría participado en el proceso de pago de 125 mil pesos mensuales a María Amparo Casar bajo el concepto de la pensión.

Tanto María Amparo Casar como los dos ex funcionarios de Pemex están siendo acusados de uso ilícito de atribuciones y facultades, y el 16 de diciembre tendrán una audiencia para formalizar los cargos.