A través de un pronunciamiento 89 intelectuales salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después de que se diera conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

En esta carpeta de investigación María Amparo Casar es señalada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por la pensión de 125 mil pesos que recibió de manera mensual desde la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García en Pemex en octubre de 2004.

Estos son los 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex

En este pronunciamiento público los 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex que tiene, aseguraron que la investigación en contra de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es "carente de sustento jurídico“.

Sostiene que la percepción de una pensión de viudez, al igual que las pensiones por invalidez, orfandad, jubilación u otras prestaciones previstas en el marco legal vigente, constituye un derecho adquirido protegido por ley.

Además sostienen que la percepción de una pensión de viudez no puede ni debe ser criminalizada porque hacerlo vulnera los principios elementales del Estado constitucional de derecho.

Mencionan también que utilizar el aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso, al abrir la puerta a la persecución penal arbitraria de millones de ciudadanos que ejercen sus derechos de ley.

Aseguran de igual forma que el trabajo que hace María Amparo Casar frente a la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad va en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, lo que no puede ser considerado como una “amenaza al orden institucional”.

Es por ello que hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y para que desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de María Amparo Casar.

Así como a las autoridades del Estado mexicano para que orienten sus capacidades institucionales a la investigación y sanción de los delitos que efectivamente dañan al interés público, y no al uso del derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia frente al ejercicio de derechos ciudadanos.

Este pronunciamiento fue firmado por estos 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex:

  1. Agustín Acosta
  2. Alberto Capella
  3. Alberto Díaz Cayeros
  4. Alberto J. Olvera
  5. Alejandra Cullen Benítez
  6. Alejandro Werner
  7. Ana Laura Magaloni
  8. Andrés Rozental
  9. Antonio Ortiz Mena
  10. Antonio Zirión Quijano
  11. Ariel Rojo
  12. Arturo González Arquieta
  13. Beatriz Leycegui Gardoqui
  14. Beatriz Magaloni
  15. Bernardo León
  16. Carlos Bravo Regidor
  17. Carlos Elizondo Mayer-Serra
  18. Carlos Seoane
  19. César Torres
  20. Clara Jusidman
  21. Claudia Calvin
  22. Denisse Dresser
  23. Diego Valadés
  24. Dudley Ankerson
  25. Eduardo Guerrero
  26. Eduardo Medina Mora
  27. Enrique Betancourt
  28. Enrique Cárdenas
  29. Enrique Serna
  30. Facundo Rosas
  31. Gerardo Villadelángel
  32. Guillermo Máynez Gil
  33. Guillermo Valdés
  34. Castellanos
  35. Héctor Aguilar Camín
  36. Héctor Cárdenas Suárez
  37. Héctor De Mauleón
  38. Horacio Bernal
  39. Jaime López-Aranda
  40. Javier Osorio
  41. Javier Rojas
  42. Joaquín Cosío
  43. Jorge F. Hernández
  44. Jorge G. Castañeda
  45. Josefina Alcázar
  46. José Antonio Aguilar Rivera
  47. José Mario de la Garza
  48. José Martínez Robles
  49. José Ramón Enríquez
  50. Juan Cristóbal Ferrer
  51. Juan Salgado
  52. Juan Sánchez Zermeño
  53. Julio Beltrán Miranda
  54. Julián LeBaron
  55. Julio Hubard
  56. Leonardo Curzio
  57. Luis Carlos Ugalde
  58. Luis de la Barreda
  59. Luis Lozano
  60. Luis Pérez de Acha
  61. Luis Rubio
  62. Luis Urrutia
  63. Manuel Balcázar
  64. Manuel Guerrero
  65. María Elena Morera
  66. Mariana Balzaretti Martínez
  67. Maribel Cervantes
  68. Marina González Magaña
  69. Mario Luis Fuentes
  70. Mauricio Merino
  71. Mauricio Meschoulam
  72. Miguel Ángel Pérez Álvarez
  73. Montse Ramiro
  74. Pablo González
  75. Pablo Mijangos
  76. Paola Zavala Saeb
  77. Paulina Lavista
  78. Pedro Salazar
  79. Renato Sales
  80. Roberto Banchik
  81. Rodrigo Canales
  82. Roger Bartra
  83. Rufo Ibarra Batista
  84. Sandra Ley
  85. Saskia Niño de Rivera
  86. Sergio Alcocer
  87. Sergio Aguayo
  88. Tonatiuh Guillén López
  89. Valeria Moy