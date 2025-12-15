A través de un pronunciamiento 89 intelectuales salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Después de que se diera conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
En esta carpeta de investigación María Amparo Casar es señalada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por la pensión de 125 mil pesos que recibió de manera mensual desde la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García en Pemex en octubre de 2004.
Estos son los 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex
En este pronunciamiento público los 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex que tiene, aseguraron que la investigación en contra de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es "carente de sustento jurídico“.
Sostiene que la percepción de una pensión de viudez, al igual que las pensiones por invalidez, orfandad, jubilación u otras prestaciones previstas en el marco legal vigente, constituye un derecho adquirido protegido por ley.
Además sostienen que la percepción de una pensión de viudez no puede ni debe ser criminalizada porque hacerlo vulnera los principios elementales del Estado constitucional de derecho.
Mencionan también que utilizar el aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso, al abrir la puerta a la persecución penal arbitraria de millones de ciudadanos que ejercen sus derechos de ley.
Aseguran de igual forma que el trabajo que hace María Amparo Casar frente a la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad va en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, lo que no puede ser considerado como una “amenaza al orden institucional”.
Es por ello que hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y para que desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de María Amparo Casar.
Así como a las autoridades del Estado mexicano para que orienten sus capacidades institucionales a la investigación y sanción de los delitos que efectivamente dañan al interés público, y no al uso del derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia frente al ejercicio de derechos ciudadanos.
Este pronunciamiento fue firmado por estos 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex:
- Agustín Acosta
- Alberto Capella
- Alberto Díaz Cayeros
- Alberto J. Olvera
- Alejandra Cullen Benítez
- Alejandro Werner
- Ana Laura Magaloni
- Andrés Rozental
- Antonio Ortiz Mena
- Antonio Zirión Quijano
- Ariel Rojo
- Arturo González Arquieta
- Beatriz Leycegui Gardoqui
- Beatriz Magaloni
- Bernardo León
- Carlos Bravo Regidor
- Carlos Elizondo Mayer-Serra
- Carlos Seoane
- César Torres
- Clara Jusidman
- Claudia Calvin
- Denisse Dresser
- Diego Valadés
- Dudley Ankerson
- Eduardo Guerrero
- Eduardo Medina Mora
- Enrique Betancourt
- Enrique Cárdenas
- Enrique Serna
- Facundo Rosas
- Gerardo Villadelángel
- Guillermo Máynez Gil
- Guillermo Valdés
- Castellanos
- Héctor Aguilar Camín
- Héctor Cárdenas Suárez
- Héctor De Mauleón
- Horacio Bernal
- Jaime López-Aranda
- Javier Osorio
- Javier Rojas
- Joaquín Cosío
- Jorge F. Hernández
- Jorge G. Castañeda
- Josefina Alcázar
- José Antonio Aguilar Rivera
- José Mario de la Garza
- José Martínez Robles
- José Ramón Enríquez
- Juan Cristóbal Ferrer
- Juan Salgado
- Juan Sánchez Zermeño
- Julio Beltrán Miranda
- Julián LeBaron
- Julio Hubard
- Leonardo Curzio
- Luis Carlos Ugalde
- Luis de la Barreda
- Luis Lozano
- Luis Pérez de Acha
- Luis Rubio
- Luis Urrutia
- Manuel Balcázar
- Manuel Guerrero
- María Elena Morera
- Mariana Balzaretti Martínez
- Maribel Cervantes
- Marina González Magaña
- Mario Luis Fuentes
- Mauricio Merino
- Mauricio Meschoulam
- Miguel Ángel Pérez Álvarez
- Montse Ramiro
- Pablo González
- Pablo Mijangos
- Paola Zavala Saeb
- Paulina Lavista
- Pedro Salazar
- Renato Sales
- Roberto Banchik
- Rodrigo Canales
- Roger Bartra
- Rufo Ibarra Batista
- Sandra Ley
- Saskia Niño de Rivera
- Sergio Alcocer
- Sergio Aguayo
- Tonatiuh Guillén López
- Valeria Moy