A través de un pronunciamiento 89 intelectuales salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después de que se diera conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

En esta carpeta de investigación María Amparo Casar es señalada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por la pensión de 125 mil pesos que recibió de manera mensual desde la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García en Pemex en octubre de 2004.

Estos son los 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex

En este pronunciamiento público los 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex que tiene, aseguraron que la investigación en contra de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es "carente de sustento jurídico“.

Sostiene que la percepción de una pensión de viudez, al igual que las pensiones por invalidez, orfandad, jubilación u otras prestaciones previstas en el marco legal vigente, constituye un derecho adquirido protegido por ley.

Además sostienen que la percepción de una pensión de viudez no puede ni debe ser criminalizada porque hacerlo vulnera los principios elementales del Estado constitucional de derecho.

Mencionan también que utilizar el aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso, al abrir la puerta a la persecución penal arbitraria de millones de ciudadanos que ejercen sus derechos de ley.

Aseguran de igual forma que el trabajo que hace María Amparo Casar frente a la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad va en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, lo que no puede ser considerado como una “amenaza al orden institucional”.

Es por ello que hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y para que desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de María Amparo Casar.

Así como a las autoridades del Estado mexicano para que orienten sus capacidades institucionales a la investigación y sanción de los delitos que efectivamente dañan al interés público, y no al uso del derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia frente al ejercicio de derechos ciudadanos.

Este pronunciamiento fue firmado por estos 89 intelectuales que salieron en defensa de María Amparo Casar por la pensión de Pemex: