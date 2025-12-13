Ernestina Godoy se deslindó de la investigación en curso en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, pues esta se habría iniciado desde septiembre 2025.

Tras los señalamientos de un posible sesgo, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la investigación contra María Amparo Casar inició cuando Gertz Manero aún era titular.

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Investigación contra María Amparo Casar inició en septiembre; Ernestina Godoy se deslinda

A través de un breve comunicado, la FGR aclaró que la investigación contra María Amparo Casar se inició desde septiembre, cuando la dependencia aún estaba a cargo de Gertz Manero.

La FGR señaló que Ernestina Godoy no ordenó la investigación contra María Amparo Casar y negó que exista algún sesgo que pueda afectar los resultados de las indagatorias.

Asimismo, se precisó que el Ministerio Público Federal se encuentra analizando detalladamente la indagatoria para verificar que la carpeta de investigación se haya integrado en estricto apego al marco legal.

María Amparo Casar es acusada de haberse beneficiado de la pensión vitalicia de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien fue funcionario de Pemex y murió hace más de 20 años.

De acuerdo con la información, María Amparo Casar, conocida por criticar los gobierno de Morena, tendrá su primera audiencia el próximo 16 de diciembre por el delito de uso ilícito de atribuciones.