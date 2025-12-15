Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México respalda a la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de María Amparo Casar por pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde la conferencia mañanera del pueblo del lunes 15 de diciembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio su postura respecto a la investigación contra María Amparo Casar al ser señalada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De la que opinó que este caso se lo deja a la FGR, así como la parte penal donde también se le acusa a María Amparo Casar, presidenta deMexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de fraude por más de 31 millones de pesos, tras recibir la pensión de Pemex luego de la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, su esposo en 2004.

“La parte de la Fiscalía yo se la dejaría a la Fiscalía (...) la parte penal se la dejaría a la Fiscalía” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum pide a la FGR explicar caso María Amparo Casar

También en su opinión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió a la FGR explicar el caso de María Amparo Casar, quién ya es investigada por la pensión que recibió de Pemex al morir su esposo.

Por lo que pidió a Ernestina Godoy, la nueva titular de la FGR detallar más la información de este caso de cómo y desde cuándo se dio esta denuncia penal en contra de María Amparo Casar.

Además del citatorio que tiene la FGR a María Amparo Casar para seguir su proceso penal de que aún se espera fecha para su próxima audiencia.

De igual forma, la presidenta de México, recordó que este caso de la entrega de la pensión de Pemex a María Amparo Casar se expuso desde el sexenio pasado con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quién ya había señalado las diferentes irregularidades de este pago mensual de hasta 125 mil pesos como cobro de la manutención que recibió por años.