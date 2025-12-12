María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, enfrenta una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex) que recibe.

La FGR señala a María Amparo Casar por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por la pensión vitalicia que recibe de Pemex desde que su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla murió en octubre de 2004. Tras la muerte de su esposo, que se llegó a plantear como suicidio, recibe una pensión de 125 mil pesos mensuales.

Un día después del deceso de Márquez Padilla en 2004 y hasta 2024 el gobierno federal comenzó las diligencias del caso y se le acusó de fraude por 31 millones de pesos.

Hasta 12 años de prisión podrían darle a María Amparo Casar tras investigación de la FGR por su pensión vitalicia de Pemex

El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por el que es acusada María Amparo Casar por investigación de la FGR por la pensión vitalicia de Pemex por la muerte de su esposo podría ser sancionado con seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa.

Lo anterior según lo estipulado por el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.

Este delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser imputado a servidores públicos y ciudadanos, por lo que María Amparo Casar podría ser sancionada.

También en este delito se sanciona a los servidores públicos que otorguen permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico de manera ilícita.

Además de los ciudadanos que soliciten o promuevan la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones.

Por esta nueva carpeta de investigación de la FGR a María Amparo Casar se realizará una audiencia el martes 16 de diciembre de 2025, y aunque no se trata de un delito considerado como “grave”, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción podría seguir su juicio bajo libertad condicional si es que se le vincula a proceso.