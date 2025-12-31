La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que sigue realizando las labores correspondientes para recuperar la caja negra del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre.

Por medio de un comunicado, la fiscalía refirió que gracias a las acciones que se efectúan en la zona de los hechos, ya se logró un avance en la recuperación del material.

“Para esclarecer lo sucedido en el Corredor Interoceánico, reportando un avance en cuanto a intervenciones respecto a la extracción de la caja negra de la locomotora" FGR

FGR logra avances en trabajos para recuperar la caja negra del Tren Interoceánico

Como parte de las acciones que se efectúan con el fin de recuperar la caja negra del Tren Interoceánico, la FGR informó que se continúa con las labores para integrar la carpeta de investigación por el hecho que dejó 13 muertos y decenas de heridos.

En torno a ello, resaltó que ya se han logrado avances significativos tanto en la recuperación de la caja negra que podría arrojar luz sobre los detalles del descarrilamiento, como de otros aspectos relacionados con el accidente:

Levantamiento de la unidad siniestrada

Práctica de peritajes

Cabe destacar que la obtención de los datos registrados en la caja negra del Tren Interoceánico, permitirán establecer una serie de aspectos como la velocidad del convoy, la posición del acelerador y las maniobras realizadas.

También es posible determinar las presiones del freno, el uso de sistemas de seguridad, la dirección de avance, comportamiento de la locomotora y el estado de la memoria.

FGR avanza en trabajos para recuperar caja negra del Tren Interoceánico (@FGRMexico/X)

FGR avanza en plan de investigación sobre accidente del Tren Interoceánico

Por otro lado, la FGR comunicó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se mantiene en comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales.

Lo anterior con el fin de avanzar en el plan de investigación y la reparación integral del daño a las víctimas, en estrecha coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Como parte de ello, refirió que se ya se han entregado los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares, además de contar con diversos informes sobre los hechos ocurridos el 28 de diciembre: