FGR logra sentencia contra 3 ex funcionarios del Estado de México por extorsión

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que logró una importante sentencia contra 3 ex funcionarios del Estado de México por el delito de extorsión.

Mediante un comunicado, la FGR manifestó que se trata de:

Edwin “N”

Mauricio “N”

Gonzalo “N”

Las sentencias contra 3 ex funcionarios del Estado de México tras ser hallados culpables de extorsión

Este domingo 10 de mayo de 2026, la FGR informó que un juez de control emitió una sentencia condenatoria en contra de 3 ex funcionarios de su propia institución en el Estado de México tras ser hallados culpables por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con la propia FGR, la investigación realizada por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), determinó que los 3 sujetos abusaron de su cargo con la finalidad de extorsionar comerciantes.

Los hechos ocurrieron en el mercado conocido como “El Piojo”, ubicado en el municipio de Santa María Totoltepec, en el Estado de México.

Derivado de lo anterior, el juez emitió las siguientes sentencias para cada uno de los implicados:

Edwin “N”

Cuatro años y tres meses de cárcel. Multa reparatoria, destitución del cargo, inhabilitación por 5 años y suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Mauricio “N”

Cuatro años y tres meses de cárcel. Multa reparatoria, destitución del cargo, inhabilitación por 5 años y suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Gonzalo “N”

Cuatro años y dos meses de cárcel. Multa reparatoria y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La FGR reiteró que esta situación muestra que, sin importar que se trate de servidores públicos de su propia institución, se aplicará todo el peso de la ley en contra de quien cometa cualquier actividad criminal, máxime abusando de sus funciones como servidor.