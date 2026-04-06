La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 18 personas en Nayarit por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, con las que agredieron a fuerzas federales.

A los 18 detenidos se les acusa de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las detenciones fueron resultado de los trabajos de campo del Gabinete de Seguridad del gobierno de México, encabezado por Omar García Harfuch.

Aseguran 12 armas de uso exclusivo del Ejército a 18 hombres en Nayarit

Tras el ataque, se aseguraron 12 armas de fuego largas, tres mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico, así como artefactos explosivos.

En el operativo participan elementos de

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Policía estatal de Nayarit

Los 18 detenidos son:

Ricardo N José N Luis N Marcos N Indalecio N José N Edwin N Emmanuel N Leoncio N Carlos N Adolfo N Miguel N Carlos N José N Juan N Samuel N Israel N José N

Detenidos en Nayarit por armas de uso exclusivo del Ejército están en la cárcel

Los 18 hombres quedaron en prisión preventiva oficiosa y fueron ingresados al Centro Federal de Reinseción Social número 4 de Nayarit. Se determinaron dos meses de investigación complementaria

12 de ellos llevaban un arma de uso exclusivo del ejército y los seis restantes cartuchos y cargadores.

En la vinculación a proceso se aplicará la agravante de que más de tres personas portaban armas de fuego de uso exclusivo del ejército.