La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 18 personas en Nayarit por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, con las que agredieron a fuerzas federales.

A los 18 detenidos se les acusa de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las detenciones fueron resultado de los trabajos de campo del Gabinete de Seguridad del gobierno de México, encabezado por Omar García Harfuch.

Aseguran 12 armas de uso exclusivo del Ejército a 18 hombres en Nayarit

Tras el ataque, se aseguraron 12 armas de fuego largas, tres mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico, así como artefactos explosivos.

En el operativo participan elementos de

  • Secretaría de la Defensa Nacional
  • Guardia Nacional
  • Policía estatal de Nayarit

Los 18 detenidos son:

  1. Ricardo N
  2. José N
  3. Luis N
  4. Marcos N
  5. Indalecio N
  6. José N
  7. Edwin N
  8. Emmanuel N
  9. Leoncio N
  10. Carlos N
  11. Adolfo N
  12. Miguel N
  13. Carlos N
  14. José N
  15. Juan N
  16. Samuel N
  17. Israel N
  18. José N

Detenidos en Nayarit por armas de uso exclusivo del Ejército están en la cárcel

Los 18 hombres quedaron en prisión preventiva oficiosa y fueron ingresados al Centro Federal de Reinseción Social número 4 de Nayarit. Se determinaron dos meses de investigación complementaria

12 de ellos llevaban un arma de uso exclusivo del ejército y los seis restantes cartuchos y cargadores.

En la vinculación a proceso se aplicará la agravante de que más de tres personas portaban armas de fuego de uso exclusivo del ejército.