La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 18 personas en Nayarit por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, con las que agredieron a fuerzas federales.
A los 18 detenidos se les acusa de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Las detenciones fueron resultado de los trabajos de campo del Gabinete de Seguridad del gobierno de México, encabezado por Omar García Harfuch.
Aseguran 12 armas de uso exclusivo del Ejército a 18 hombres en Nayarit
Tras el ataque, se aseguraron 12 armas de fuego largas, tres mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico, así como artefactos explosivos.
En el operativo participan elementos de
- Secretaría de la Defensa Nacional
- Guardia Nacional
- Policía estatal de Nayarit
Los 18 detenidos son:
- Ricardo N
- José N
- Luis N
- Marcos N
- Indalecio N
- José N
- Edwin N
- Emmanuel N
- Leoncio N
- Carlos N
- Adolfo N
- Miguel N
- Carlos N
- José N
- Juan N
- Samuel N
- Israel N
- José N
Detenidos en Nayarit por armas de uso exclusivo del Ejército están en la cárcel
Los 18 hombres quedaron en prisión preventiva oficiosa y fueron ingresados al Centro Federal de Reinseción Social número 4 de Nayarit. Se determinaron dos meses de investigación complementaria
12 de ellos llevaban un arma de uso exclusivo del ejército y los seis restantes cartuchos y cargadores.
En la vinculación a proceso se aplicará la agravante de que más de tres personas portaban armas de fuego de uso exclusivo del ejército.