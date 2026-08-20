Verónica Ruffo reveló que su padre, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, se considera un “chivo expiatorio” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras el empresario permanece en prisión preventiva oficiosa.

“Él entiende que lo tienen incomunicado y bloqueado de su libertad como un chivo expiatorio porque así le conviene al régimen. También me comentó que él entiende que la presidenta tiene ideas comunistas, lo cual está bien, pero que se enmarque en la ley. Y, por último, me dijo también que es momento de que la presidenta decida ser presidenta de todos los mexicanos” Verónica Ruffo

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la hija de Ernesto Ruffo narró cómo fue visitar a su padre en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Durante la entrevista, Verónica Ruffo también dio a conocer uno de los últimos mensajes que su padre le transmitió directamente durante su visita en prisión.

Ernesto Ruffo es un “hombre entero”, asegura Verónica Ruffo

Al hablar sobre la visita que realizó al Altiplano, donde su padre permanece en prisión preventiva, Verónica Ruffo aseguró que Ernesto Ruffo es un “hombre entero”.

La hija del exgobernador de Baja California describió a su padre como “un hombre con una capacidad de permanecer sereno y calmado en tiempos de tempestad”, luego de ser cuestionada sobre si sería una persona difícil de doblegar.

Asimismo, Verónica Ruffo señaló que durante la visita su padre habló sobre una “crisis política” y un enfrentamiento público en México que, según su perspectiva, impide que exista una democracia plena en el país.

Ernesto Ruffo estaría incomunicado y en soledad, según Verónica Ruffo

Verónica Ruffo también denunció que su padre Ernesto Ruffo permanece hasta 20 horas al día en soledad e incomunicado dentro del penal.

No obstante, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que Ernesto Ruffo ha recibido atención en las áreas de psicología, medicina, jurídica, criminología y trabajo social.

Además, de acuerdo con la información referida por el OADPRS, al exgobernador se le administrarían medicamentos debido a los problemas de salud que presenta.