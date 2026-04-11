La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ejecutó una orden de aprehensión en contra de un sospechoso relacionado al caso de abuso infantil tras una denuncia internacional presentada en Australia.

De acuerdo con Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, las investigaciones permitieron identificar al sospechoso como Josué Raúl “N”, acusado por el delito de trata de personas agravado.

Dicho sujeto fue aprehendido en una vivienda ubicada en la colonia Mulchechen en Kanasín, Yucatán, por elementos de la FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

FGR logra prisión preventiva contra sospechoso en caso de abuso infantil

Ulises Lara manifestó que las pruebas presentadas por la FGR por abuso infantil permitieron a un juez de control determinar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Josué Raúl “N”.

Por lo anterior, deberá permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social en Mérida, Yucatán, acusado formalmente por la presunta comisión del delito de trata de personas agravado.

La FGR manifestó que Josué Raúl “N” fue imputado por inducir a menores de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con el fin de obtener material gráfico, y a su vez explotarlo para beneficiarse económicamente de ellos.

FGR logra prisión preventiva contra sospechoso en caso de abuso infantil (FGR)

Sospechoso en caso de abuso infantil fue identificado gracias a denuncia presentada en Australia

Ulises Lara precisó que la denuncia contra Josué Raúl “N” fue presentada ante la oficina de enlace de México de la Embajada de Australia, tras una investigación realizada por la Policía de Queensland en materia de abuso infantil y delitos sexuales.

Dicho equipo detectó a un ciudadano mexicano como responsable de la difusión de material de abuso infantil, quien durante al menos 10 años usó las redes sociales para atraer a menores de edad con el fin de cometer el delito.

A Josué Raúl “N” le fueron asegurados electrónicos como tabletas, celulares, tarjetas SIM y Micro SD, el cual será tomado en cuenta durante el juicio en su contra.