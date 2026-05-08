FGR revela red de venta de pornografía infantil operada desde Yucatán hacia Australia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una red de explotación sexual infantil que operaba desde Yucatán y distribuía pornografía hacia Australia.
De acuerdo con la información, dos hombres ya fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con abuso sexual infantil y trata de personas agravada, luego de un operativo en Yucatán.
En esta operación participaron:
- FGR
- Policía Federal Australiana (AFP)
- Servicio de Policía de Queensland (QPS)
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)
FGR anuncia desmantelamiento de red de explotación y pornografía infantil; operadaba desde Yucatán a Australia
A través de un comunicado, la FGR anunció sobre el desmantelamiento de una red de explotación y pornografía infantil que operaba desde Yucatán hacia Australia y por la que hay dos detenidos.
Investigaciones señalan que los sujetos utilizaban entrenamientos de fútbol para acercarse y enganchar a menores de edad; abusaban de ellos y comercializaban el material en línea.
La FGR detuvo a Josué Raúl “N”, que operaba en esta red desde hace aproximadamente una década. Dada la cantidad, las autoridades continúan las labores para identificar a más víctimas.
El arresto se realizó durante un operativo en Yucatán y durante el cateo fueron asegurados teléfonos celulares, computadoras, discos duros, memorias USB y otros objetos que actualmente son analizados por especialistas.
Asimismo, fue detenido un segundo hombre de 31 años de edad en Nayarit por presuntamente abusar sexualmente de menores y vender imágenes y videos del abuso infantil a través de internet.
El comandante de Operaciones Globales para las Américas de la AFP, Andrew Donoghue, destacó la colaboración entre ambos países y aseguró que la coordinación permitió proteger a menores de edad.