La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decomisaron más de 54 mil litros de precursores químicos para elaboración de drogas en puerto Manzanillo.

Trabajos de campo y gabinete para combatir los delitos contra la salud y el combate a las organizaciones criminales trasnacionales dedicadas a la importación y traslado de precursores químicos, permitieron descubrir el modus operandi de una de las estructuras delincuenciales.

Autoridades pudieron localizar rutas logísticas para el movimiento de sustancias ilícitas hacia el occidente de México con la intención de fabricar diversos tipos de narcóticos.

FGR decomisa precursores químicos para elaboración de drogas

Trabajos de logística de la FGR permitieron la localización de un cargamento de sustancias químicas en la aduana de Puerto de Manzanillo.

La FGR decomisó 54 mil 960 litros de alcohol bencílico, los cuales se encontraban en 240 tambos dentro de dos contenedores.

Un análisis químico confirmó que la sustancias de uno de los tambos era ácido tartárico, la piperidona y otros químicos.

La #FGR en coordinación con @SSPCMexico, aseguró en el Puerto de #Manzanillo, #Colima, un cargamento de más de 54 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Agentes federales lograron el aseguramiento del cargamento y a… pic.twitter.com/3MqKSCDdGA — FGR México (@FGRMexico) May 24, 2026

Dichas sustancias se pueden utilizar en la fase final de producción y fabricación de sustancias como fentanilo y metanfetamina.

La sustancia asegurada fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, donde peritos especializados en la materia dictaminaron las características y cantidades exactas, así como la composición química de las sustancias.

FGR decomisa precursores en Puerto de Manzanillo (FGR )

Decomisan precursores en Culiacán

Previo a decomiso en Puerto de Manzanillo, Colima, el Gabinete de Seguridad reveló el decomiso de precursores en Culiacán, Sinaloa, el pasado 14 de mayo.

Se localizaron 324 litros y más de 310 kilos de diversas sustancias químicas.

La Fiscalía General de la República ejecutó una orden técnica de investigación en un inmueble de Culiacán, donde localizaron 324 litros y más de 310 kilos de diversas sustancias y precursores químicos.

También localizaron diez kilos, presuntamente de fentanilo y otras drogas.