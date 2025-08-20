El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, incumplió con su presencia ante una audiencia en la que iba a ser imputado por el desvió de más de 3 mil millones de pesos, por lo que podría ser declarado como prófugo de la justicia.

La audiencia estaba programada para las 10:00 horas de hoy miércoles 20 de enero, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México (CDMX), donde el ex gobernador habría sido imputado por desvío de recursos destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal de Michoacán.

En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarle delitos a Silvano Aureoles como asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Silvano Aureoles: Su defensa sí acudió a la audiencia pero dijo desconocer por qué no fue el ex gobernador

Hoy 20 de agosto estaba programada un audiencia para Silvano Aureoles en el Reclusorio Norte de la CDMX, donde se le iba a imputar por un desvió de recursos de 3 mil 412 millones de pesos; sin embargo, el ex gobernado de Michoacán no asistió.

Cuestionado sobre este punto por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, Ana Patricia Sánchez Nava, el abogado defensor de Silavno Aureoles, Ángel Echegaray Vaca, dijo desconocer el motivo de la inasistencia de su representado.

Cabe señalar que Silvano Aureoles obtuvo una nueva suspensión provisional para ser detenido; sin embargo, cuenta con una ficha roja de la Interpol desde marzo de 2025, a fin de que más de 190 países colaboren en localización y captura por el caso de desvío de recursos destinados a la construcción de cuarteles de la policía en los siguientes municipios de Michoacán:

Apatzingán

Coalcomán

Huetamo

Jiquilpan

Lázaro Cárdenas

Uruapan

Zitácuaro

Silvano Aureoles obtuvo una suspensión provisional para ser detenido por desvío de recursos

Apenas el 18 de agosto de 2025, Silvano Aureoles obtuvo una nueva suspensión provisional para ser detenido por el delito de desvío de recursos en Michoacán. En total, el ex gobernador ha solicitado tres amparos en contra de órdenes de aprehensión.

Sin embargo, según funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), el recurso que obtuvo Silvano Aureoles no tiene que ver con el mandamiento por el que se ordenó su detención debido a la premura con la que se tramitó este documento.

Dado lo anterior, no solo el ex gobernador se mantiene en calidad de prófugo de la justicia, sino también Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, y dos ex secretarios de Seguridad Pública de Michoacán.